Tombol a nyár, a gyerekek szünidőn vannak, mindenki igyekszik szabadságra menni és, aki csak teheti, az nyaralni indul, külföldre, belföldre. A gyerekek táboroznak, jóval több időt töltenek otthon, vagy a köztereken, mint iskolaidőben. Strandra, tópartra indulunk, hosszabb utakat vállalunk be az autóval, sokszor a kánikulában.

Azonban könnyen érhet baleset minket, vagy családtagjainkat is. De könnyen válhat bűncselekmény áldozatává az otthonunk, gyermekünk, vagy mi magunk is az utazások során. Ugyanakkor az interneten, telefonon elkövetett csalások, az adathalászat is virágzik a nyár folyamán is.