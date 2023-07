17:08 - Meteorológiai riasztás visszavonva

Az Országos Meteorológiai Szolgálat visszavonta a korábban zivatar veszélye miatt kiadott riasztást Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén.

15:22 - Másodfokú (narancs) riasztás kiadva

A szerdai nap folyamán több hullámban várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A cellákat általában viharos széllökések (60-80 km/h), intenzív csapadékhullás, valamint jégeső (~1-2 cm) kísérheti. Heves zivatarok kialakulására elsősorban a késő délutáni, esti óráktól a délnyugati (itt nagyobb eséllyel várható zivatarrendszer is), valamint az északkeleti területeken van esély. A heves zivatarokhoz erősen viharos, akár károkozó szélroham (>90 km/h), felhőszakadás (20-30 mm) és nagyméretű jég (> 3-4 cm, nagyobb jégátmérő északkeleten valószínűsíthető) is társulhat. A zivatartevékenység különösen a déli országrészben az éjszakai órákban is folytatódhat.

A heves időjárási jelenségek potenciális területi kiterjedése miatt ma a délnyugati országrészben akár a piros fokozat is kiadásra kerülhet - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A hétfői viharról készült fotóink és videóink itt érhetők el.