A teljes foglalkoztatottság elérése, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem-szerzés elősegítése érdekében a kormány idén nyárra is meghirdette a ,,Nyári diákmunka 2023" munkaerőpiaci programot, amelynek keretében bértámogatást nyújt a 16-25 éves nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) információi szerint.

10 éve, 2013-ban indították el

Minden évben nyár elején meghirdetett diákmunka program támogatást nyújt a területi, települési önkormányzatoknak és önkormányzati alaptevékenységet végző intézményeiknek, továbbá egyházi jogi személyeknek, illetve a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozásoknak a július-augusztus hónapokban foglalkoztatott diákok bruttó béréhez, így ezek a szervezetek a nyári hónapokra megnövekedő munkaerő-igényük kielégítésére előnyben részesíthetik a diákokat, egyetemi hallgatókat.

Az illatpárna készítés visszatérő feladat

Minden évben meghirdeti a lehetőséget Sajókeresztúr önkormányzata és van is igény a diákok körében a nyári munkára – mondta Kollár Miklós polgármester. Hiszen az, hogy helyben, lakóhelyükön tudnak dolgozni és pénzt keresni, nagy vonzóerő. A tanulók jellemzően középiskolások, de van néhány egyetemista is. A településnek van egy levendula ösvénye, ahonnan leszedik a virágokat, illetve ehhez pluszban kapnak testvértelepülésükről Ráckeresztúrból még nagy mennyiségben levendulát. A virágokat lemorzsolják, illatosító párna készül belőle, ebben számítanak a diákok segítségére – emelte ki a polgármester. De a kötelező közösségi feladatokban is részt vesznek. Például az iskolában szertárt rendeznek, a konyhán tevékenykednek, vagy a parkosításban, irattárazásban, a könyvtárban pedig a katalogizálásban végeznek feladatokat. Ebben a hónapban 11-en vannak, augusztusban pedig 10 fiatalt tudnak foglalkoztatni – tudatta Kollár Miklós.

Diákmunkások Sajókeresztúrban

Fotó: Kollár Miklós

Összesen hatvan diák kapott lehetőséget

Pont ugyanannyian vannak, mint tavaly. Júliusban és augusztusban is 30-30 diákot tudtak nyári munkára felvenni – hangsúlyozta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. Hozzátette: nagyon nagy az igény, várják és szeretik a fiatalok ezt a lehetőséget. Többnyire könnyű fizikai munkát végeznek, de a szellemi tevékenységekben is részt vesznek. A polgármesteri hivatalban, a közösségi házban, a városi könyvtárban, illetve a városüzemeltetés területén tevékenykednek. Egyebek mellett tisztasági festésben segítenek, valamint az óvodában az udvari játékok karbantartása, felújítása is része a feladatuknak. Kiemelte a polgármester, hogy a közösségi házban éppen folyamatban lévő napközis nyári táborban is segédkeznek néhányan a diákok közül. Nagy segítség ez a városnak és a fiataloknak is – tette hozzá Szarka Tamás. Közösségépítő jelleggel tervezik, hogy a diákokat, akik együtt dolgoztak a nyáron, később egy közös beszélgetésre invitálják a polgármesteri hivatalba, ahol elmondhatják tapasztalataikat és észrevételeiket, illetve, azt, hogyan képzelik el Felsőzsolcát a jövőben – fűzte hozzá a polgármester.