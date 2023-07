A MÜHA Csengey-kertbe június 23-ra meghirdetett Analog Balaton koncertet a szélsőséges időjárás miatt elhalasztották, augusztus 5. szombat 20 órára. A korábbi időpontra megváltott belépőjegyek érvényesek az új időpontra. Az Analog Balaton egy Budapest bázisú, elektronikus zenei duó. Zsuffa Aba és Vörös Ákos kettőse zenéjében a pop/rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A zenekar hat éves fennállása alatt már olyan fesztiválokon játszott, mint a Sziget Fesztivál, Balaton Sound, Volt Fesztivál, Strand Fesztivál, Fishing On Orfű, a Bánkitó, a Campus, a Fekete Zaj vagy a Kolorádó, vendégként felléptek a Punnany Massif, az Elefánt, a Vad Fruttik és Zagar előtt is. Őket kérték fel a Bonobo, a Weval és a Bob Moses előzenekaraként is. Bár a zenekar 2017 óta aktív, első lemezük csak 2021-ben jelent meg, közönségük azonban folyamatosan nőtt. Lent című debütáló albumokat közel teltház előtt mutatták be az Akvárium Klub Nagy Halljában, két egymást követő este is megtöltötték a Turbinát, ahogy az A38 Hajóra is hónapokkal korábban elkelt az összes jegy. A Lentet nemcsak a közönség szerette: a legtöbb hazai év végi listán a legjobb lemezek között szerepelt, a Petőfi Zenei Díjon pedig elnyerték Az év elektronikus zenei előadója díjat is. A Lent után egy évet sem kellett várni és megjelent a Csússz le című kislemez, amit egy Akvárium Nagyhallban tartott teltházas lemezbemutatóval és egy vidéki turnéval ünnepeltek.

Csengey-kert

Fotó: Bujdos Tibor