Az Avasi Hegygazdák – Jacsó Pál és Magyar László – soron következő fogadóóráját tartották meg július 4-én, kedden. A rendezvényen az avasi pince- és ingatlantulajdonosok, a vendéglátó egységek üzletvezetői, illetve a helyben élők is elmondhatták a problémáikat, és észrevételeiket az Avassal kapcsolatban. Az eseményen részt vett Badány Lajos és Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármesterei, Szunyogh László, Miskolc főépítésze. A rendezvényen jelen voltak a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., a Miskolci Önkormányzati Rendészet, a Miskolc Rendőrkapitányság, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály munkatársai is.

Hiányzik a kamerarendszer

„Európai szinten is egyedülálló az a turisztikai érték, amivel Miskolc a város közepén rendelkezik. A jelenlévő részvételi kör is mutatja, hogy fontos a miskolciaknak az Avas. Bárki, aki az Avason dolgozik, gazdálkodik, pincetulajdonos, az mind szereti ezt a hegyet. Talán a város történelmében soha nem merült fel annyi fejlesztési forrás, mint, amit ma az Avasra tudunk fordítani. Ugyanakkor problémák is jellemzik az Avast és a Nagyavast” - mondta köszöntőjében Szopkó Tibor miskolci alpolgármester. „Éves szinten 300 ezer forintot elköltünk az illegális szemét elszállítására Miskolcon. Három alkalommal 23 köbméter szemetet sikerült elvitetni civilek közreműködésével az Avasról. Július 31-el bezárólag nagyobb volumenű cserje- és bozótirtást végzünk majd el. Rágcsálóirtás is lesz, és történtek korlátfestések is. Ennek az évnek a végéig meg szeretnénk valósítani a Kálvária felé az átkötést a történelmi Avastól. Lényegében néhány család az, amely megkeseríti az ott megfordulók mindennapjait. Egy ideje nagyobb a rendőri jelenlét, kutyás rendőrök is vannak a területen. A 13-15 térfigyelő kamera telepítése 30 millió forintos forrásigényű, így ez még nem valósult meg. Rövid távon azonban meg kell még valósítanunk a komfortpontos fejlesztéseket. A Nagyavas vonatkozásában pedig a közműkérdést kell megoldanunk.”

Kukákat kellene kitenni

Felmerült problémaként, hogy bár az Avasi Borangoláson a Kisavason helyeztek ki kukákat, de a Nagyavason egyáltalán nincs hulladéktároló. Szankcionálni kellene a szemetelést, mert száz köbméternyi hulladék jelenik meg bizonyos pincéknél. A temetőben a szemetesek háztartási hulladékkal vannak tele, de oda nem lehet kamerát szerelni. Elég lenne, ha a MiReHu Nonprofit Kft. szemeteszsákjait megkaphatnák a pincetulajdonosos, ezeket központilag vinnék el onnan, ahol fizetik a szemétszállítási díjat. Szopkó Tibor elmondta, hogy a szemétszállításban és a szankcionálásban a kamerarendszer kulcsfontosságú lesz, de jelenleg hiányzik a forrás fele.