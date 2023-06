Kowalsky meg a Vega fülbemászó pop-rock dallamokkal és könnyen érthető, mégis elgondolkodtató dalszövegekkel, telt házas koncertek után Felsőzsolcán is felrobbantják majd a színpadot – ígéri a szervező önkormányzat. A tavaly nagy sikert aratott Vegas Show Band idén egészen hajnalig tartó koncerttel táncoltat meg mindenkit. A nap folyamán színes programokkal várnak mindenkit június 24-én, szombaton a Sportpályán. Jegyet már lehet vásárolni online, elővételben is, amely helyi lakosoknak kedvezménnyel, nem felsőzsolcai lakcímmel rendelkezők részére teljes áron vehető igénybe. A rendezvény 12 éves kor alatt, valamint 65 éves kor felett ingyenesen látogatható. Online jegyvásárlás 2023. június 23. 18 óráig lehetséges, de belépő a rendezvény napján a helyszínen is váltható.