Programokkal várja az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája alkalmából két tagintézményében is a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

Azt talán kevesen tudják, hogy a Miskolc belvárosában működő Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár és a Lévay József Muzeális Könyvtár (3530 Miskolc, Mindszent tér 2.) a Doleschall Gáborról elnevezett kúriában található: a szombati program során az elfelejtett miskolci orvos életét, munkásságát és eszméit ismerhetik meg. Az első tárlatvezetés délután öttől indul. Ezután a szervezők minden órában egészen este 9-ig várják az érdeklődőket a Lévay József Muzeális Könyvtárban.

A Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár I. emeletén Michael Leminx homonnai származású festőművész munkáiból délután négykor nyílik kiállítás, mely augusztus 18-ig tekinthető meg.

A könyvtár udvarán is egymást érik az események: délután öt órától Brighteyed Folks, hattól az Illés Benjámin Trió produkciója kínál szórakozást. Este héttől a Miskolci Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Seres Ildikónak műsora következik, majd a szabadtéri program zárásaként este nyolctól a Róka Lánya produkciója látható. A szervezők kísérőprogramokkal is készülnek. A Helen Doron Nyelvi Akadémia interaktív angol nyelvű foglalkozása, a könyvtárosok várostörténeti játszóháza mellett, Marinné Tóth Krisztina papírfonás bemutatója is garantálni fogja a kellemes időtöltést.

A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes.