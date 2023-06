Az erőforrások kihasználása

A múltban is voltak, de a jövőben még intenzívebbnek kell lennie ezeknek az együttműködéseknek. A Miskolci Egyetemmel most még erősebbre kötik a szakmai munkát. Számos más egyetemmel és kutató bázissal van hasonló együttműködésük, melynek célja, hogy a magyar tudományt ismét felemeljék – tudatta az elnök. Hiszen a nyolcvanas években az első húszban volt hazánk a tudománytermelők listáján, amely negyven év alatt húsz helyet esett. Ez a világban zajló folyamatoknak köszönhető. Ebben a rangsorban most a „kistigrisek” (Koreai Köztársaság, Tajvan, Szingapúr, Hongkong), illetve Izrael jár az élen. Ezekben az országokban mutat jelentős eredményeket a tudomány fejlődése. Európának és Magyarországnak fel kell vennie a tempót és újra az élvonalba kerülni – hangoztatta az elnök.

A terveik egybevágnak

Az intézmény határozott célja a nemzetközi láthatóság, illetve kutatási eredményei színvonalának növelése. Ebben jó partnerre találtak az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatban, a szakmai szervezet tervei ugyanis tejes mértékben egybevágnak a Miskolci Egyetem elképzeléseivel – hangsúlyozta Prof. Dr. Szűcs Péter rektorhelyettes. Eddig is voltak kapcsolataik a Hálózat különböző kollégáival, más-más kutató intézetekből, de az együttműködési megállapodás most intézményesíti, magasabb fokozatba helyezi ezt a kapcsolatrendszert – tette hozzá a rektorhelyettes. A továbbiakban több kollégát szeretnének bekapcsolni a doktori iskola hálózatba, törzstagként, témavezetőként vagy egyéb módokon. A jövőben közösen tudnak részt venni nemzetközi pályázatokon, majd publikálni. Számos olyan aspektusa van a megállapodásnak, amelytől nagyon komoly eredményeket várnak. A kutatói bázisban vannak olyan kollégák, akik az oktatásban is részt vesznek, ezt a potenciált is szeretnék kihasználni – vélekedett a rektorhelyettes.