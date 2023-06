A természeti szépségeiről ismert és egyébként közkedvelt vadászterületen medvét láttak. Hangony környékén bukkant fel az állat, amiről ugyan fényképes dokumentáció nincs, de a község, valamint Kovács Szilárd polgármester is beszámolt róla közösségi oldalán. Nem sokkal később a szomszédos Kissikátor polgármester, Kocsik László Csaba is megjegyezte, hogy a medvét a zsákfalu közelében is észrevették.

– A kissikátori temető domb alatt, a Domaháza felé vezető földúton is látták. Legyünk nagyon óvatosak - tette hozzá Kissikátor polgármestere.