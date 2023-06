Bátorító fogadtatást tapasztalt Rómában dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egykori füzéri pálos szerzetes–plébános, misszionárius, vértanú Csepellényi György boldoggá avatási kezdeményezése kapcsán. Erről maga az érsek beszélt az Egri Főegyházmegyei Találkozó keretében lezajlott szentmisén, Sárospatakon. Kiemelte: Csepellényi György a török hódoltság utáni években végzett eredményes missziói munkát, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett, amelynek eredményeként sokan tértek vissza a katolikus egyházba azok közül, akik korábban elhagyták azt. Végül bujdosók fogták el, kínozták, majd 1674 májusában Egerfarmosnál megölték. Az érsek hozzátette: bizonyítottan a hite miatt szenvedett vértanú halált és tisztelete máig erős, főleg azokon a településeken, amelyekhez köze volt: Füzéren, Egerfarmoson és Sátoraljaújhelyen. Füzéren volt plébános, Egerfarmoson végezték ki és Sátoraljaújhelyen az egykori pálos, ma piarista templom kriptájában nyugszik. Elhangzott: kiváló szakemberek sokasága dolgozik azon, hogy az utókor minél alaposabban megismerhesse Csepellényi György életét, akinek boldoggá avatását az évszázadok során már többször kezdeményezték, de valamiért mindig elakadt a folyamat. Most a három – már említett – település polgármesterei és plébánosai keresték meg dr. Ternyák Csabát és arra kérték, hogy képviselje ezt az ügyet. Emiatt az egri érsek nemrég Rómában járt és úgy értékelte: az ügyben illetékes szakértők ígéretesnek találták az eddigi szakmai anyagot, de – mint fogalmazott – sok munka van még hátra.

Hét falut térített át

Az ügyben a boon.hu megkereste az egyik kezdeményezőt, Horváth Jenőt, Füzér polgármesterét, aki elmondta: tavaly a náluk megtartott pálosok találkozóján hozták nyilvánosságra a boldoggá avatási kezdeményezés elindítását. Hozzáfűzte: az eddig rendelkezésre álló információk szerint missziós megbízatással érkezett Füzérre, a küldetését pedig eredményesen végezte, mert hét falu lakosságát térítette vissza a katolikus hitre. Fellázadt hajdúk fogták el később, akik előbb váltságdíjat kértek érte, majd amikor nem kapták meg a remélt pénzt, megkínozták, majd megölték. A polgármester mesélt arról is, hogy a legendák szerint fogva tartói között is sikerrel használta szónoki képességeit, ugyanis több lázadót győzött meg és bírt rá arra, hogy hagyjon fel a rabló életmóddal. Fennmaradt róla olyan történet is, hogy a lázadók egy vízparton meztelenre vetkőztették és a szúnyogcsípésekkel akarták kínozni, de egyetlen vérszívó sem csípte meg. Úgy tudjuk, Csepellényi György lenne az Egri Főegyházmegye első boldoggá avatott vértanúja.