Szeretné megismerni a vármegye népdalkincsét az arany páva minősítéssel rendelkező járdánházi Vadvirág Népdalkör, ezért immáron 18. éve szervezi meg az Egy falu, egy nóta című dalkör találkozót a településen, a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával.

Gömöri népdalkincs

– Tizenkilenc éve működik a jelenlegi tíz fős népdalkörünk. Az idén Arlóból, Egerszalókról, Kissikátorból és Tarnaleleszről jöttek csoportok népdalkör találkozónkra, akik egy-egy rövid műsort adtak – mondta Papp Elemérné, a Járdánházi Nyugdíjas Egyesületnek és a Vadvirág Népdalkörnek a vezetője. – Aztán a helyi általános iskola néptánc együttese táncolt és a gyerekek szülei is megnézték csemetéiket. Mi gömöri népdalokat szoktunk előadni, amit még a falusiak is énekelnek. Sőt nyomtatott kottagyűjtemények is készültek róla, többek között Ujváry Zoltáné. Ezek az énekeknek az előadásmódja különleges. Keményebben kell őket énekelni, mint a Tisza menti népdalokat. Ilyenkor mindig népviseletben, az úgy nevezett ünneplősben lépünk föl, ami sok selyem alsószoknyából és selyem blúzból, valamint zöld, vagy fekete mellényből áll.

Heves megyéből is

Jövőre húsz éves lesz a népdalkör, ezért nagyszabású találkozót terveznek.

– Hozzánk mindenki a helyi népdalkincsét hozta magával. Az arlóiak szintén a gömöri és az Ózd környéki dallamvilágot mutatták be. Az egerszalókiak már a Bükk másik oldalán jellemző dallamokkal indultak. A kissikátoriak és a tarnalelesziek pedig a barkó népdalokból adtak ízelítőt. Az értékes népdalos produkciók után kötetlen beszélgetés és szakmai továbbképzés következett. A baráti találkozót közös vacsorával és zenés, táncos mulatsággal zártuk. Igyekszünk mindig más tájegységek népdalköreit invitálni, hogy minél változatosabb legyen a műsor. Jártak már nálunk Borsodszentgyörgyről, Karcagról, Maklárról és Sátáról is. 2024-ben a nyári időszakban szabad téren szeretnénk majd megtartani születésnapi mulatságunkat. Ide a régi tagjainkat is meghívnánk – árulta el a dalkör vezetője.

Hiányzik a kultúrház

Bár az idősek körében még mindig él a népdalhagyomány, a fiataloknak nehéz továbbadni.

– Rendszeresen részt veszünk falunapokon, a népszokásokra épülő szüreti bálon és felvonuláson, vagy ebben az évben rendhagyó módon gyereknapon is. Emellett sokszor hívnak minket Arlóba, Borsodnádasdra, Nekézsenybe, Novajra, Ostorosra és Ózdra is. Nehézséget okoz, hogy Járdánházán nincs kultúrház, így a rendezvényeket, csak az iskola aulájában tudjuk megtartani. Sajnos nem akad fiatalabb utánpótlás sem. Engem már babaként is népdallal altattak el és sok éneket megtanultam gyerekkoromban édesapámtól és nagyapámtól. Szeretnénk mi is továbbadni a tudásunkat. Korábban mindig jött velünk néhány gyerek is próbákra és fellépésekre, de mostanra elmaradoztak, mert elmentek városokba középiskolába kollégistának – számolt be Papp Elemérné.