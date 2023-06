Hivatástudatuk életük része lesz

A diplomaosztó napja kiteljesedése annak a hosszú útnak, amit megtettek a hallgatók a kezdetektől - mondta köszöntő beszédében Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette: rengeteg munka és szorgalom van abban, hogy végül átvehetik okleveleiket. Jól választottak, hiszen Magyarország igazi büszkesége a Miskolci Egyetem, amely egy hatalmas múltú, folyamatosan megújuló intézmény. Az anyagmérnöki karon megszerzett speciális tudás kiemelkedő szerepet jut napjaink kihívásai miatt – emelte ki a helyettes államtitkár. Részt vehetnek az új irányok megteremtésében is. A bölcsészettudományi karon végzettek a kettős jubileum évében vehették át diplomájukat, hiszen a miskolci bölcsészképzés 30, a kar megalapításának pedig 25-ik évfordulóját ünnepelték idén. Hivatást választottak, olyat, amely az egész társadalomra hatással van – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Hozzáfűzte: a hivatástudat végigkíséri az emberi életet.

Egy ajtó bezárul, egy másik pedig kinyílik

A végzős hallgatók nevében Karasz Flóra Klaudia anyagmérnöki alapszakon végzett friss diplomás mondott beszédet. Majd Dr. Illésné Dr. Kovács Mária ünnepi gondolatai következtek. A Bölcsészet – és Társadalomtudományi Kar dékánja elmondta, hogy életük új szakaszát kezdhetik el most diplomával a kezükben végzettek. Az elmúlt években sok változás ment végbe az egyetem életében, ennek köszönhetően idén végzett az első gyógypedagógia alapszakos, illetve az első nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgató, továbbá az első coach szakirányú továbbképzést befejező évfolyam is – fogalmazott a dékán. Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar neve is megváltozott éppen azokban az években, amelyeket a most diplomát kapott hallgatók ott töltöttek. Az évek óta vágyott pillanat érkezett el, amely most boldogság, de kicsit keserédes, mert a búcsú valaminek a lezárása is egyben. Egy életszakasz lezárulása, a közösen megélt élmények, sikerek és kudarcok, barátságok és szerelmek szövődése is e falak között zajlott - emelte ki a dékán. Mozgalmas, tartalmas és talán életük legfelhőtlenebb és legboldogabb évei voltak az egyetemi évek. De minden bezáruló ajtó után van egy másik, amely viszont kinyílik – vélekedett Dr. Illésné Dr. Kovács Mária.

Az ünnepség végén kiváló oktatói oklevelet, illetve becsületdiplomákat adtak át.