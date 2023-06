Jelenleg fedett elemű vízelvezető árkokat, illetve párhuzamos parkolókat alakítanak ki Tarcal központjában – mondta el a polgármester. Továbbá a sima elemes árkok egy része is épül. Emellett térkövezett és aszfaltozott járdaszakaszokat valósítanak meg. De további fejlesztési projektek is készülőben vannak – avatott be Butta László.