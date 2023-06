A Szerencsi Tankerületi Központ kiemelt tehetséggondozó szakmai programjának tanévet záró rendezvényét tartották meg múlt héten a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskolában.

A Tankerület 51 iskolájából vettek részt tanév közben a tanulók a tehetségkutatásban egy szakmai team vezetésével, a program része volt a több fordulós versenyek lebonyolítása: ezek eredményeképpen alakult ki a sorrend a tanulók között. A programban első lépcsőként megjelenik az óvodás korcsoport, ezen a szinten is zajlik a tehetségkutatás, valamint a fejlesztő tevékenység. Az eredményhirdetést követően a tanulók elismeréseket, jutalmakat vehettek át a sikeres szereplésért. Párhuzamosan pedagógusnapi elismeréseket is átadtak: a versenyző tanulókat felkészítő pedagógusok, valamint intézményvezetők is elismerésben részesültek.

Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója, a program „megálmodója” ismertette a szakmai munkát, elismerését fejezte ki a szakmai vezetőknek, valamint a tanulóknak és az őket felkészítő pedagógusoknak. Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő köszöntötte a program résztvevőit, és elismeréssel szólt a tankerületben folyó munkáról, valamint Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora méltatta a pedagógusok munkáját, megtekintette a program helyszíneit, valamint a közös jövőről, a pedagógusképzésről osztotta meg gondolatait.

Megköszönték a pedagógusok helytállását Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke méltatta a program eredményeit, valamint elismeréssel szólt a Szerencsi Tankerületben folyó szakmai munkáról.

Az átadó ünnepségen

Forrás: Szerencsi Tankerületi Központ

A helyszínül szolgáló intézményben átadták a rekreációs sportparkot is ezen a napon. A beruházás önerőből, a Szerencsi Tankerületi Központ finanszírozásával valósult meg. Ezen a napon ünnepélyes keretek között történt meg az a bejelentés, mely szerint a Szerencsi Tankerületi Központ fenntartásában lévő bekecsi intézmény középiskolaként is funkcionál, gimnáziumi képzéssel bővül 2024.szeptemberétől.