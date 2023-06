Idén egy 97 éves, Sátoraljaújhelyről elszármazott holokauszttúlélő részvételével tartották meg az Emlékezés napját június elején a zempléni városban. Ő az első helyi túlélő, akivel sikerült felvenni a kapcsolatot.

A régi gettó helyszínén

– Először az új zsidó temetőben tartottunk megemlékezést a Mazsihisz szervezésében az eredetileg meghirdetett program előtt. Markovics Zsolt miskolci főrabbi imádkozott kádist, azaz gyászimát és mondott emlékbeszédet, valamint ­Deutsch Miklós, a Miskolci Zsidó Hitközség elnöke is eljött – számolt be Juhász István szervező, a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZRVA) elnöke.

– Ezt követően jöttünk át a régi gettó központjába, az egykori Kaesztenbaum Zsidó Iskola épületébe, a Zemplén Európa Ház udvarára. Itt dr. Várnai György, a Mazsihisz vezetőségi tagja emlékezett meg, akinek a felesége sátor­aljaújhelyi zsidó származású. Aztán a Zemplén Európa Házból megtettük szokásos emléksétánkat Kisújhely vasútállomásra, a „kisállomásra.” Egy emléktábla is őrzi, hogy itt ültették vagonokba a zsidó embereket és vitték el a deportálásra. Dr. Zinner Tibor, Sátoraljaújhely díszpolgára idézte fel a szörnyűségeket. Végül visszatérve a kiindulási pontra, levetítettük a Lily Ebert, Auschwitz magyar túlélőjének vallomásáról készült riportfilmet.

Diákok részvételével

Körülbelül hatvan ember jött el a megemlékezésre, a negyven helyi lakos mellett külföldről és más városokból is.

Markovics Gyula holokauszt túlélő

Forrás: Olvasónktól

– Sikerült fellelnünk Markovics Gyula 97 éves, elszármazott holokauszttúlélőt, aki a főrabbival csak névrokonságban áll. Auschwitzből tért vissza Sátoraljaújhelybe, majd innen elköltözött Nyíregyházára, és jelenleg is ott él. Nagyon kedves bácsi, és még szellemileg teljesen friss, jól emlékszik az utcanevekre. Azt is megmutatta nekünk, hogy hol lakott. Mintegy húsz diák is részt vett a teljes programon, több középiskolából. Ősszel szeretnénk rendkívüli osztályfőnöki és történelemórákat tartani iskolákban a sátoraljaújhelyi zsidóság emlékéről, kiemelt társadalmi és gazdasági szerepéről. Emellett a holokausztról fogjuk felvilágosítani a mai generációt, amiről jóformán semmit nem tudnak – árulta el a szervező.

Csak az emlékek maradtak

Egyre több zarándok érkezik az Egyesült Államokból, Németországból, Izraelből és Budapestről is.

Forrás: Olvasónktól

– Napjainkban már csak egy vallásos zsidó család él Sátor­aljaújhelyben. A Chevra Kadisa Egyesület működik a településen, amely hamarosan átkerül az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséghez (EMIH). Jelenleg be van zárva a még tavaly átadott zarándokszálláshely. Az elmúlt évben a régi zsidó temetőt a szatmári zsidó közösség vette át, amely felújítás alatt áll. Ők fogadják a zarándokokat, és újabb szálláshely kialakításán dolgoznak. Mi pedig a nem ortodox zsidó emlékeket és az általunk feltárt dolgokat mutatjuk meg, amelyeket tíz emléktábla őriz – mondta Juhász István.