Az ország egyik legnagyobb, szabadtéren megrendezett, kerti és szabadidő-életmód kiállítását és vásárát immár második alkalommal rendezik meg Miskolcon a város napjától, azaz május 11-től május 14-ig. A négynapos program az Avas-hegy lábánál, a Szent István téren lesz, több mint 10 ezer négyzetméternyi területen.

A Florens főbb tematikái a virág, kert, otthon, szabadidő. A kiállításon e négy kategóriába tartozó gyártók és kereskedők mutatják be portékáikat.

– Az említett témák jól illenek a természet megújulásához – mondta lapunknak Sashalmi László, a kiállítás fő szervezője. Első alkalommal 2015-ben szervezték meg a Florenst, most hét év után indulhatott újra a rendezvény, bízunk benne, hogy ezentúl minden évben lesz, és fontos eseménnyé válhat a város életében. A kiállítók a virág- és kertkultúra mellett otthonaink külső-belső frissítésével, dekorálásával, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésével kapcsolatosan is mutatnak ötleteket, adnak szakmai tanácsokat, mindezt ingyenesen.

Romantikus séta

– Vásári forgatag is várja a kilátogatókat, de olyan kerttel, virágokkal kapcsolatos előadásokkal is készülünk, amelyek sok érdekes és hasznos információval szolgálhatnak a hallgatóságnak – ismertette Sashalmi László. A téren felállított nagyszínpadon 10 és 17 óra között a Florens tematikájába illő szakmai programok hangzanak el, 18 órától pedig népszerű előadók koncertjei és egyéb programok lesznek. A romantikát kedvelőknek, sötétedés után a közvilágítás mellett, lampionokat gyújtanak, és a szép környezetben sétálhatnak, nézelődhetnek az érdeklődők. A romantikus séta közben a látogatók képeket készíthetnek a különleges szelfipontokon is!