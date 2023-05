Több évre nyúló gazdasági stratégiai koncepciót ismertetett Miskolcon dr. Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, egyben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető főtitkára. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei látogatásának egy konferencia adta az apropóját, egy előadásban ismertette azokat a prioritásoka, amelyeket Magyarország Kormánya Miskolc és a vármegye egésze és az Észak-Magyarországi régió számára meghatározott.

„Előadásomban ismertettem, hogy az Észak-Magyarországi régió, milyen fejlődésen ment keresztül és hogy az újra iparosítási program nyertese is lesz a régió” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy az elkövetkező években a város és a vármegye válik Magyarország gazdasági motorjává.

„Hatalmas lehetőség ez a gazdaságnak, valamint a területfejlesztés is külön lehetőséget hordoz a vidék számára, illetve az is egy mérföldkő lesz, amikor újra tudjuk indítani a Miskolc-Kazincbarcika-Ózd gazdasági tengelyt” – húzta alá.

Hozzátette: Miskolc szerepét újra tudjuk majd értelmezni a Debrecennel és Kassával közös gazdasági tengelyen. A miniszterhelyettes arról is beszélt, hogy a Magyar Kormány ezért különösen nagy erővel dolgozik azon, hogy az autóipai rendszer beszállítói közül minél többen tudjanak letelepülni a térségben. Hangsúlyozta, hogy néhány héten belül megindulhatnak a Magyarországnak járó Európai Uniós források, hiszen az országgyűlés elfogadta az utolsó javaslatcsomagot, amelyet az Európai Bizottság előírt Magyarország számára. „Mindezekkel az intézkedésekkel az a célja a kormánynak, hogy ez a vidék is megélhetőbbé váljon” – mondta.

Csiba Gábor, a KDNP elnöke arról beszélt, hogy a KDNP 34 szervezettek büszkélkedhet a vármegyében és nemrég újabb 80 taggal bővült a szervezetük.

„Hat polgármestere van a pártnak a vármegyében és számtalan önkormányzati képviselője és remélem, hogy sikerrel vesszük a jövő évi önkormányzati választásokat is” – tette hozzá.

A magyar kormány mindig támogatta Miskolcot

Molnár Péter a párt városi elnöke és frakcióvezetője arról beszélt, hogy nagy öröm számunkra, ha egy kormánytisztviselő Miskolcra látogat, mert ez is mutatja, hogy Magyarország kormánya nem hagyta magára Miskolcot. Rámutatott: a Covid időszak alatt, Miskolc városa jelentős támogatást kap az önkormányzat siralmai ellenére. „2010-től kezdve ez a város nagyon sok támogatást kapott, és rengeteg nagy vállalt jött Miskolcra, akik azért jöttek a városba, mert az akkori városvezetés olyan körülményeket teremtett, hogy ide érdemes volt letelepedniük” – emlékeztetett. Arról is beszélt, hogy kitörési pont lehet a turizmus a vidéknek, ezért is örülnek azoknak a beruházásoknak, amelyeket a kormány támogat. „2019-ig Miskolc ipariparkjai megteltek. Szeretném kiemelni, hogy a Miskolc-Kassa autópálya is hatalmas lehetőséget nyitott a gazdasági életre” – húzta alá. Azt is hangsúlyozta, hogy Miskolcon jó az oktatás, és a szakképzés, valamint a Miskolci Egyetem és a szakképzés olyan szakembereket tud ki nevelni, akik a térség gazdasági stratégiáját növelik.