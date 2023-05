Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani Magyarország öt nagyvárosába látogatott el hallgatóihoz a héten, ahol élőben a szokott időben reggel 6 és 10 óra között felhőtlen jókedvvel és nyereményekkel várták az érdeklődőket.

A kitelepüléses műsor utolsó állomása Miskolc volt.

Miskolcra mindig szívesen jönnek

„Vannak olyan városok ahol van egy különös rezgés, már reggel, amikor elkezdjük a műsort. Ma még inkább ezt éreztük, hogy ez jó lesz, mert egész héten rettenetes idő volt, minden helyszínen esett az eső, itt viszont sütött a nap” – mondta Rákóczi Feri. „Miskolcon mindig sokat tapsolnak, látszik, hogy örülnek annak, hogy itt vagyunk. Persze máshol is, de valahogy itt még inkább ezt érezzük, hogy várnak bennünket, szeretnek, jó hangulata van, különleges. Azért nehéz műfaj a rádiózás, mert úgy kell átadni valamit, hogy azt az emberek nem látják, de azt hiszem sikerült ezt a jó hangulatot láttatni is.”

Adrenalin löket

„Az, hogy élőben találkozhatunk azokkal, akik egyébként a hallgatóink, az nagyon jó érzés. Már lassan 15 éve ülünk egy stúdióban minden reggel hárman és mi már mindent tudunk a másikról. Amikor látod is a közönségedet, a reakciót arra, amit mondasz és, hogy annak milyen hatása van az nagyon jó. Hiszen tulajdonképpen azért jön ide egy csomó ember, hogy megnézze, ahogyan három ember beszélget. Persze ilyenkor nyereményjátékok is vannak, de nem emiatt jönnek, nincs verekedés, hogy ki játsszon. Ők tényleg velünk akarnak találkozni. Arról nem is beszélve, hogy mindenhol kedvesen fogadnak, várnak minket. Napközben, az élő műsort követően arany életünk van. Kiváló hotelekben alszunk, kirándulunk egyet, esetleg megnézünk egy várat a Jánossal, eszünk egy jót egy étteremben. Az a négy óra intenzív munka, ami egy ilyen kitelepülős élő rádió műsorban van, az viszont fárasztó. Sokkal fárasztóbb, mint a hagyományos rádióadás, amit a stúdióból sugárzunk. Az adásmenet ugyanúgy fel van építve, mint máskor, viszont a legnagyobb sztorik mindig abból adódnak, ha a helyszínen elcsípsz valakit. Én vagyok az, aki általában kint van a tömegben, ezért rá kell éreznem, hogy ki az, akit ha megszólítok, abból lehet valami érdekes” – hangoztatta Rákóczi Feri.

Hatvan állat egy lakásban

Egy szavanna varánusszal a vállán jelent meg a Szent István téren egy fiatal férfi, aki egyből feltűnést keltett, azonnal körbe állták az emberek. Lerch Zsolt elárulta, hogy amikor már ilyen szép napos idő van, akkor gyakran sétál vele az utcán, hiszen a legalább egy méteres állat - amely közben békésen pihent a kezében – szereti a napfényt.

Lerch Zsolt és a varánusza a Szent István téren

A varánusz hámot viselt, hasonlót, mint egy kutya. Kígyói és leguánja is van otthon, néha azok közül hozza le valamelyiket sétálni. Egy kiliáni panel lakásban, ahol feleségével közösen élnek, tartják a közel hatvan egzotikus állatot – avatott be Zsolt. Balázsékat szokta hallgatni, de állítása szerint most nem tudta, hogy itt lesznek Miskolcon, útja véletlenül vezetett erre. A varánusz láthatóan jól tűrte a tömeget.

(A beszélgetésünket követően Rákóczi Feri is kiszúrta a különleges állattal közlekedő Zsoltot és megszólaltatta a rádióban, a szerk.)

Jól bírta a csípőset

Mészáros Roland Debrecen mellől, Földesről jött el Miskolcra, Balázsék roadshow-jára. Most először látta őket élőben, de a műsort mindig hallgatja, szinte a kezdetek óta. Annyira bevállalós volt, hogy részt vett egy versenyben, amellyel ajándékcsomagot és ajándékutalványt is nyert. A vetélkedőben egy velős pirítóst kellett elfogyasztania gyorsabban versenytársánál, a nehezítésként meglehetősen csípős volt egy ismert magyar márka termékének köszönhetően. Egyébként ízletes volt, evés közben nem is érezte, hogy csíp, csak utána – jegyezte meg Roland.