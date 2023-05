A beszélgető lányok és fiúk nagyon szeretik a mézet és az akácmézet, már mindenki fel is ismeri, tudtuk meg szerda reggel a miskolci Brunszvik Teréz Óvodában. Már az egyik 3 éves kisfiú is tudta, hogy a kaptárba gyűjtik a méhek a virágmézet, és nagyon kell rájuk vigyázni kis termetük miatt is. A gyerekek elmondásuk szerint nem félnek a csípéstől, bár már többször előfordult velük játék közben. A kicsik többsége a nagyszülőknél szokott kertészkedni, és akkor találkoznak testközelből méhecskékkel. És azzal is tisztában vannak, hogy nagyon hasznos munkát végeznek ezek a pici rovarok, derült ki a beszélgetés során.

Fotó: Póczos Nikolett

A Mézkirálynő jelmezében Mohácsi Klaudia harmadik generációs méhész lépett a kicsik elé, aki elmondása szerint civil foglalkozása mellett méhészkedik. 1994 óta választanak Magyarországon méhkirálynőt, és ő tavaly indult a versenyen, Jászberényben, ahol „10 versenyző közül nekem sikerült elnyerni ezt a címet” – mondta. Az egyébként nagykamarási hölgy elmondta, „ez inkább szakmai verseny volt, mint szépségverseny, egy szakmai zsűri döntötte el, hogy ki képviseli egy éven át a hazai méhész társadalmat”.

Méhek nélkül nincs jövő

Mohácsi Klaudia nagyon fontosnak tartja a méhek védelmét magánemberként és mézkirálynőként is, ezt minél kisebb korban el kell kezdeni beleültetni a kicsik mindennapjaiba. Meg kell értetni velük, hogy méhek nélkül nincsen jövő. Arra szeretné országjárása során ösztönözni a lakosságot, hogy a méze helyi termelőktől vásároljak, a méheknek pedig méhlegelővel, virágzó növények ültetésével kedveskedhetünk és friss tiszta víz kihelyezésével, hogy szomjukat tudják oltani.

Fotó: Póczos Nikolett

Az óvoda 150 gyermeke vonult ki az udvarra, hogy találkozhasson a mézkirálynővel. Pásztorné Pancsó Tünde, a MIOVI Brunszvik Teréz Sport Tagóvodájának tagóvoda vezetője elmondta, hogy egy levelet kaptak a mézkirálynőtől, hogy országjáráson népszerűsíti a mézfogyasztást, ezért jelentkeztek ők is a programra.

„Mivel Zöld Óvoda vagyunk ezért a programunkban a környezettudatos nevelés, a fenntarthatóság, az állatok védelme és a növények gondozása áll, így jól beleilleszthető ez a program is. Hasonló program volt már nálunk tavaly, amikor egy méhész jött el és mesélt a munkájáról, és akkor a gyerekeknek különböző mézeket is lehetett kóstolni. Az intézményvezető elmondta, hogy a menza étlapján is többször szerepel a méz mézes-vajas kenyér formájában, és a téli időszakban is szoktak mézes teát készíteni a gyerekeknek az óvoda kertjében szedett gyógynövényekből. Ezen kívül pedig egész héten a méz és a méhek tematikában folynak a foglalkozások az oviban – mondta a vezető. Május 20. volt egyébként a méhek világnapja, amelyre 1994 óta Magyarországon is mindig megemlékeznek. Ez már csak azért is fontos, mert számuk évtizedek óta csökken, mindezek következményeként már rendkívül veszélyeztetett fajnak számítanak.