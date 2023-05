A hiba elhárítását a MIVÍZ munkatársai nagy erőkkel megkezdték, a szolgáltatás helyreállítása sajnos több napot is igénybe vehet. Addig is kérik a lakosságot, hogy figyeljék az utcákat járó lajtos kocsikat, melyekről ezen idő alatt ivóvizet tudnak vételezni. Ezzel kapcsolatban kérik az érintett lakosság türelmét és megértését, mert a Diósgyőrt érintő hibával egy időben a Martinkertváros területét érintő, szintén nagymértékű üzemzavar is előállt, így a lajtos kocsik a város két nagy területét kell, hogy ellássák.

„A munkák velejárója lehet a visszanyitást követő, esetlegesen előforduló, átmeneti vízzavarosodás, mely a kifolyók megnyitását követően megszűnik. A munkálatok zajjal is járhatnak, ezért is megértésüket és szíves türelmüket kéri a MIVÍZ Kft. Valamint kérjük az autósokat és a gyalogosokat is, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek!” - írták portálunknak.