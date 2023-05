Az európai uniós Interreg Central Europe Programban finanszírozott JETforCE projekt konzorciumának nyitóülését tartották 2023. május elején Miskolcon. Az esemény házigazdája a vezető partner, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. volt. A projekt fő törekvése, hogy a polgárok digitális megoldások segítségével bevonhatóak legyenek azokba a döntésekbe, amelyek az energiafüggőség csökkentésére irányulnak, ezzel növelve a lakossági szerepvállalást és elfogadást. A projektmegvalósítás három éve alatt feltérképezik az érintettek fő problémáit is. A konzorciumi partnerek fontos küldetése továbbá a szemléletformálás, az energiaátállással kapcsolatos pozitív jövőkép átadása vagy az érintettek személyes életét és munkáját befolyásoló intézkedésekről szóló minél szélesebb körű tájékoztatás is. Mindezeket pedig egyedileg kifejlesztett, digitális eszközök segítségével érik majd el.

A helyi közösségek érdekei mentén

Mivel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hosszú évtizedeken át elsősorban bányászati és ipari térség volt, a gazdaság és a helyiek munkája, jóléte is javarészt a széntől, mint erőforrástól függött. A megújulók arányának fokozatos növelése mellett ezért fontos cél a meglévő szénvagyon fenntarthatósági alapelvek mentén történő hasznosítása. Ezen lehetőségeinket is átgondolva már összhangot lehet és kell teremteni az ország környezetvédelmi vállalásai és a szénkészletek hasznosítása között. Az igazságosság abban is meg kell mutatkozzon, hogy a helyi közösségek érdekei mentén történik az átállás. Ezért a gazdaságosság mellett, társadalmi és jóléti szempontokat is figyelembe kell venni. Ugyanakkor az érintett lakosság bevonásában fokozott figyelmet kell fordítani arra is, hogy az erre hivatott platformok bárki számára elérhetőek legyenek.

A nyitóülés résztvevői

A JETforCE projekt kísérletet tesz tehát arra, hogy egy nagyobb léptékű területen, egyelőre teszt jelleggel mindezeket megvalósítva készítse fel a lakosságot a klímasemlegességre való átállásra, melyet az Unió 2050-re kíván megvalósítani. Az eredmények értékelése után pedig a továbblépésről, valamint a projekt kiterjesztéséről is gondolkodhatnak.

A JETforCE projekt az Interreg Central Europe Program az „Együttműködés a zöldebb Közép-Európáért” céljaihoz járul hozzá. A 2,37 millió eurós költségvetés 80%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja, amely forráshoz hazai támogatás és önerő társul.