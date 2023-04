Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) elnöke a helyszínről portálunknak elmondta, hogy aki eljutott a döntőbe, az valószínűleg már a szakmája legjobbja, ez érvényes természetesen a borsodiakra is. Nyolc fiatal van jelen a döntőben vármegyénkből, nyolc különböző szakmából.

– Ez egy színes kép – mondta a kamara elnöke. A fiatalok felkészültségéről szólva elmondta, hogy még nem lehet pontosan megítélni, de az biztos, hogy jó iskolákból jöttek, így bízhatunk a jó szereplésükben. Bihall Tamás szerint egy jó szakma jó alap az élet indításához, a szakmai tudás ma a legfontosabb, melyet a munkaerőpiac értékel is. Tehát érdemes szakmát tanulni, és utána még nyitott az út a felsőoktatás felé – vélekedett.

Szelfi a miniszterelnökkel

– Egy biztos szakmai tudás bázisán sikeres élet vár rájuk – szögezte le az elnök. Viszont az is igaz, hogy nagyon gyorsan változik a világ, és ezzel együtt a gazdasági élet is. Én azt gondolom, hogy a megszerezett szakmai tudás bázisán az alkalmazkodás képességét is megtanulják a fiatalok.

Hétfőn nyitották meg

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XVI. alkalommal szervezi az országos szakmai tanulmányi versenyeket, melyek döntőit 2023. április 24-25. között tartják a Szakma Sztár Fesztivál keretében Budapesten, a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban. A rendezvény megnyitóján, Orbán Viktor miniszterelnök is köszöntötte a versenyzőket, aki elmondta, hogy minden tíz általános iskolát befejező tanulóból hat a szakképzésben folytatja tanulmányait, a legnépszerűbb iskolatípus pedig a technikum. Hozzátette, a duális képzés bevezetése is hasznosnak bizonyult, mind a vállalkozások, mind pedig az ország összteljesítménye, a gazdasági növekedés szempontjából. A jelentkezők számának növekedése és a javuló tanulmányi eredmények pedig azt mutatják, hogy a tanulók és családjaik számára is bevált az új rendszer – mondta.

Munkában vármegyénk asztalos versenyzője

A tavalyi versenyen szép eredményeket értek el megyénk diákjai. A Szakma Sztár Fesztivál versenyén országos első helyen végzett Zakhar Balázs kereskedő és webáruházi technikus (Berzeviczy Gergely Technikum, felkészítő tanára Varju Terézia) és Bökös József fodrász (Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, felkészítő tanára Pataki Zsuzsa), míg második helyezést ért el Molnár Krisztián műszaki informatikus (Kandó Kálmán Informatikai Technikum, felkészítő tanára Németh Bence).