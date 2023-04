A felnőttkori tanulásnak számos oka lehet. Felnőtt fejjel akkor kezdünk neki a tanulásnak, ha a szakmánkban fejlődni szeretnénk, vagy éppen újratervezzük a karrierünket, esetleg a hobbinkból szeretnénk megélni, vállalkozást indítani.

A Miskolci Szakképzési Centrum 10 szakképző intézményében felnőttek részére is kínálnak változatos képzési lehetőségeket a sikeres karrier megalapozásához és a magasabb jövedelem eléréséhez. Intézményeikben 2 államilag elismert szakma és 1 szakképesítés megszerzése ingyenesen is lehetséges. A tervezéshez személyre szabottan pályatanácsadást is nyújtanak térítésmentesen Képzési Információs és Élményközpontjukban (Miskolc, Széchenyi u. 103.).

A Képzések felnőtteknek című kiadvány a pályamódosításra, új szakma tanulására vagy továbbképzésre nyitott felnőtt korosztálynak szól, akik azonnal hasznosítható, gyakorlati tudást szeretnének rövidebb határidőn belül rugalmas munkarendben szerezni. A képzési kínálat elérhető ITT!