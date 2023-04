A húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, amikor a Megváltó, Jézus Krisztus feltámadását ünneplik, harmadnapon azután, hogy az emberek bűneiért nagypénteken meghalt a kereszten. A feltámadás jelentősége ma is az, hogy a kereszténységnek élő Istene van, aki győzedelmeskedett a halál felett is.

Békésen vállalta a halált

– Az „ünnepek ünnepének” is hívjuk a húsvétot a görögkatolikus egyházban, mert ez a legnagyobb ünnepünk. Nagyon várják a híveink is már hetek óta – mondta dr. Orosz Atanáz, a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye püspöke.

– A nagyhétnek és húsvétnak fontos üzenete van egy olyan esztendőben, amikor a világ mérhetetlenül fegyverkezik, Jézus Krisztus keresztáldozata pedig immár sokak számára feledésbe merül. Amikor nagycsütörtökön Jézust a Getse­máne-kertben elfogják, akkor Péter apostol heveskedik, és kardot ránt. Viszont Krisztus leállítja őt, és arra hivatkozik, hogy ha szüksége volna rá, a mennyei Atyától akár 12 légió angyalt is kérhetne saját maga védelmére. Azt gondolom, napjainkban is elgondolkodtató a ­Megváltónak ez a hozzáállása saját kínszenvedéséhez és értünk elviselt halálához. A nagycsütörtöki evangéliumunkban felelevenítjük, amit Jézus üzen a tanítványainak: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.” Az idén sokan áhítattal várjuk ezt a békét.

A nagyhét a belépő

A görögkatolikusok alaposan készülnek a húsvétra, amelyre a nagyhét a belépő. – A nagyböjt egy 40 napos időszak volt, ami a görögkatolikus számítás szerint már virágvasárnap előtt befejeződött. A nagyhét még intenzívebb böjti időszak. Különösen a nagypéntek, amikor minden katolikus hívő és a keleti egyház hívei is szigorú böjtöt tartanak. A katolikus, így a görögkatolikus egyházban is nagyon fontos a bűnbocsánat szentsége. A húsvétra sokan szentgyónással készülnek fel, továbbá Szentírás-olvasással és gyakori imádsággal. A görögkatolikus szertartásokon nagycsütörtökön és nagypénteken is Krisztus szenvedéseit és megváltó kereszthalálát elevenítik föl, amelynek fontos része Jézus testének sírba tétele és az ehhez kapcsolódó körmenet.

Orosz Atanáz püspök megáldja az ételeket

Fotós: Migorkat

Előesti virrasztás

– A húsvétvasárnapot mindig előesti virrasztás előzi meg, amely egyházunk ősi szertartása. A zsolozsmánkat szent liturgiával fejezzük be. Ebben a szertartásban 15 ószövetségi olvasmányt is felolvasunk. Sok olyan próféciát, amely vagy a halállal és feltámadással, vagy a megújulással kapcsolatos. Ezt követően végezzük a feltámadásra utaló ünnepi liturgiát kereszteléssel. Éjfélkor újabb körmeneten készülünk Krisztus feltámadását megünnepelni egy félórás zsolozsma után. Az a húsvéti gyertya, amelyet először a szertartás vezetője, aztán pedig minden hívő a kezében tart, emlékeztet bennünket Jézus Krisztus feltámadásának a ragyogására. Az éjszakai szertartást hajnalban, illetve délelőtt követi az a szent liturgia, amely többnyelvű – szentírási görög, kora egyházi latin, modern nyelveken – evangéliumolvasást foglal magában. A liturgia végén pászkaszentelést tartunk, megáldjuk azokat a húsvéti ételeket, amelyeket nagyböjtben nem volt szabad fogyasztani. Ezeket a hívek nagy gonddal készítik elő a húsvéti asztalra – fejtette ki Atanáz püspök.