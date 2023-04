A Termelői napot a szokott helyén, az Erzsébet téren rendezték meg ezúttal is, a tematika a húsvéti ünnepkörhöz kötődött. Az idei húsvét vasárnap ugyan már elmúlt, de húsvét nyolcadában vagyunk, ami a húsvét vasárnapot követő nyolc napot jelenti. Így a Termelői Nap szervezői is az ünnepkörhöz kötődő tematikával kedveskednek az Erzsébet Térre kilátogatóknak, akik között ezúttal is bőven voltak családosok is.