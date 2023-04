Kassa főutcáján lesz a cél

A sajtótájékoztatón Lucia Gurbálova, Kassa főpolgármester-helyettese – a fővédnök Jaroslav Polacek-et, Kassa főpolgármesterét, a verseny fővédnökét is képviselve – Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere, a verseny fővédnöke Borkúti Lászlónak, a szervező bizottság elnökének a társaságában mondta el gondolatait az eseménnyel kapcsolatosan.

Az első Kassa–Miskolc közötti ultramaratont 1999. június 19-én tartották. A rendező magyar oldalról a néhai Kisgyörgy Ádám vezette miskolci Marathon és Trekking Club volt, ami a mostani rendező, a miskolci Marathon Club Egyesület jogelődje volt. Szlovák részről annak idején a legendás Béke Maratont, Európa legöregebb maratonját jegyző Kassai Marathon Club vállalt partnerséget a rendezésben, ma is kiváló szakmai partnere a miskolciaknak.

A húsz év után, 2019-ban újra indított verseny első megbeszélésén rögzítették, hogy a rajt és a cél városok évente változnak. Mivel tavaly Kassán volt a rajt, idén Miskolcról – a Szent István térről – indulnak majd az egyéni, páros, 5 és 10 váltó versenyszámokra nevezett futók, hogy Szirmabesenyő, Sajóvámos, Szikszó, Hernádkércs, Abaújszántó, Vizsoly, Gönc, Kéked, Nyzna Mysla, Krasna érintésével, 117 kilométer teljesítése után, Kassa főutcáján érkezzenek célba.

Az eddigi útvonalhoz képest apró változást jelent, hogy idén a Sajó-gátról Szirmabesenyőre is bekanyarodik a mezőny, ahol a sportpályánál egy plusz frissítőpontot üzemeltetnek majd a helyiek. A 2023-es útvonal megtekinthető: https://www.termeszetjaro.hu/s/IFUJmg

Helyszíni nevezés nincs

A közel sem kedvező gazdasági helyzet ellenére Kassa és Miskolc, valamint a váltó és frissítőpontokat üzemeltető települések ebben az évben is igyekeznek mindent elkövetni azért, hogy a verseny színvonala, ne szenvedjen csorbát, a sportolók, rendezők a megszokott módon, biztonságban teljesíthessék az általuk választott távokat és mindenki újra kellemes élményekkel gazdagodhasson. A megnövekedett szolgáltatási díjak, beszerzési árak miatt rendkívül nehéz helyzetbe került rendező egyesületnek sajnos még nem sikerült legalább egy komoly, akár névadó támogatót találni erre a Kassa és Miskolc számára is értéket jelentő, határon átnyúló eseményre. A szervezők szeretnék elérni, hogy mindkét város, mindkét megye teljes mértékben, minden szempontból magáénak érezze ezt az egyedülálló versenyt, mely jó példa az összefogásra, a szlovák-magyar sportbarátságra, a közös cél érdekében végzett, egymást segítő, önzetlen munkára, melyben a megyei polgárőrségre, a rendőrségre és az önkéntesekre is komoly szerep hárul.

A nevezési határidő április 10-én lejárt, helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Tavalyhoz képest örvendetes, hogy általánosságban 25-30 százalékkal megnőtt a résztvevők száma, idén az ötszázat is elérheti a futók száma. Már leadta nevezését a 2019-es férfi győztes, a szlovák határhoz közeli Fancsalban élő Bogár János, aki 100 km-es Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. János sok más sikere mellett nyert az Athén-Spárta közötti Sparthatlonon, és hatszor diadalmaskodott a Bécs-Budapest Szupermaratonon is. Ott lesz a férfi mezőnyben a tavalyi bronzérmes, Belej-Fekete Bálint is. A tavalyi egyéni női verseny ezüstérmese, Pap-Csákvári Judit és a 4. helyezett Repei Csilla is szerepel a rajtlistán. Szintén nevezett már az 5 tagú férfi váltót az utóbbi két évben megnyerő magyar „Trónfosztók” gárdája, idén is ott lesz a mezőnyben a 10 tagú váltók versengésének tavalyi győztese, a szlovák BK Spartak Medzev alakulata, valamint ezúttal is eljönnek a Királyhelmeci Kocogók.

A Miskolc Police is indul

A V4-es testvérvárosok – Ostrava, Katowice, Kassa, Miskolc – közül mindannyian írásos érdeklődést mutattak a verseny iránt, de eddig Kassa és Miskolc önkormányzatának váltója regisztrált be. A váltó, vagy frissítőpontot üzemeltető települések közül csapatot indít Nyzna Mysla, Szikszó, Szirmabesenyő, de ott lesz a mezőnyben a Miskolci Egyetem „UniteaM” névre keresztelt tíz tagú váltója, soraiban prof. Dr. Horváth Zita rektorasszonnyal és prof. Dr. Szűcs Péter általános rektor-helyettessel. Rakaczki Zoltán, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) elnöke vezeti az EUG2024 elnevezésű alakulatot, mely a jövő évi, Miskolc-Debrecen közös rendezésű Európai Egyetemi Játékok miskolci munkatársaiból verbuválódott össze. Rendszeres visszatérő a Miskolc Police váltója is.

Az augusztusi, budapesti atlétikai világbajnokság szervezői hónapokkal ezelőtt megkeresték az V. Kassa-Miskolc Ultramarathon rendezőit, együttműködés céljából. Ennek eredményeként valamennyi futó 50 százalékos belépőjegy, vagy bérlet vásárlására jogosító utalványt kap a vb-re, a kategória-győztesek pedig díjmentesen tekinthetik meg a világ egyik legnagyobb sporteseményének küzdelmeit. A kedvezményes belépési utalványokból jut a kassai és miskolci szervezői csapat tagjainak is. Az atlétikai vb csapata a miskolci rajt- és a kassai célterületen is jelen lesz, hogy munkatársaik segítsék a sikeres regisztrációt és népszerűsítsék az eseményt.