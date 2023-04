Ferenc pápa pénteki beszédében arra bíztatta a szolgálókat, hogy tegyenek vallást hitükről az emberek számára és életükkel mutassák meg az Atya Isten arcát. Azt is kiemelte, hogy ne igazodjanak a korszellemhez, de ne is zárkózzanak be lelki oázisaikba, hanem maradjanak a föld sója. A szentatya kedvessége egész lényéből sugárzott, ahogy az emberekhez és az őt körülvevő tömeghez viszonyult. Sokat integetett és mosolygott és gyakran felállt a kerekesszékből. Végül megáldotta a jelenlévőket és rajtuk keresztül minden magyart. Zárásképpen a Szent Jobbot is a kezébe vette és elmondott fölötte egy fohászt.