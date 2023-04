Jótékonysági hangversenyt rendez a miskolci Egressy Béni Zeneiskola a Miskolci Road Cycling Clubbal közösen április 27-én, csütörtökön este 7 órától a Zenepalotában. A 70 éves Egressy Béni Zeneiskola hangszerparkjának fejlesztéséért világhírű zongoraművészek adnak koncertet. Fellépnek: Hsin-Ni Liu és Shuai Wang. A belépés díjtalan, de adományokat elfogadnak a helyszínen, vagy átutalással. Műsoron: Andrew Rindfleisch: Mirages - magyarországi bemutató, Brahms: Sonata for two pianos, I. Allegro non troppo II. Andante, un poco adagio III. Scherzo: Allegro IV. Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non troppo