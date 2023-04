Tavaszi énekversenyt rendeztek a napokban az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolában. A pedagógusok ekként számoltak be az eseményről: „Nemcsak a gyerekek készülődtek izgatottan erre a megméretésre, de a zsűri is alig várta a dalokkal teli délutánt. Idén is sokan vállalták a szereplést, fiúk és lányok egyaránt. A legkisebbek bátran tették meg első lépéseiket a színpadon. Rácsodálkoztunk a nagyobbak előadói képességére. Akár egyéni énekeseket hallottunk, akár páros formációkat, mindenkinek szívéből szólt a dal. Mivel Maier Reimond kollégánk kérésére visszatérő zsűritagok vagyunk, látjuk a fejlődést is. Mindegyik résztvevő megérdemelte az emléklapot és az édességet.

A legkiemelkedőbb teljesítményeket arany és ezüst oklevéllel jutalmaztuk.”