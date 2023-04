Az áprilisi összevont, szinten tartó kiképzésen a megye 10 rendőrkapitányságáról 13 szolgálati kutya és gazdáik gyakorlatoztak a volt Stromfeld laktanya területén. A feladatok között volt ügyességi és nyomkövetési feladat is és olyan szituációk is, melyek szolgálatteljesítésük közben előfordulhatnak a hétköznapokban is. Az imitált kábítószer keresés mellett a húsvéthoz kapcsolódóan húsvéti tojást is kerestek a négylábúak és gazdáik.