A fenntartható egyetem témakörében pályázatot írt ki egyetemisták és középiskolások számára a Miskolci Egyetem és a fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány - olvasható az egyetem honlapján. A felhívás a Miskolc Campus Forum Green and Smart rendezvényhez kapcsolódik. Azt is megjegyezték, hogy idén először rendezi meg a Miskolci Egyetem a Miskolc Campus Forum Green and Smart hagyományteremtő nemzetközi üzleti konferenciát az Északkelet-Magyarország Régióban. A találkozón a fenntarthatóság aktuális kérdéseit vitatják meg a gazdasági, a társadalmi, a politika és a tudományos élet képviselői a hallgatókkal közös programokon. A fórum a széles körű párbeszéd lehetőségének megteremtésével igyekszik támogatni az innovációt. A konferencia egyik fő célja, hogy elősegítse a diákok és a gazdasági-társadalmi megújulásban érdekelt felek közötti kapcsolatépítést.

