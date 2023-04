Az új üzemcsarnok a HIPA támogatásával valósult meg, ennek kapcsán Joó István gratulált a beruházás sikeréhez, a megvalósuláshoz. Elmondta, hogy a HIPA a versenyképesség növelő program keretében nyújtott támogatást a csokigyár kapacitásbővítő beruházásához mintegy háromszázmillió forint értékben.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a szerencsi csokoládégyár a pandémia időszaka alatt is a beruházás mellett tette le voksát, nem az elbocsájtásokat választotta, hanem azt, hogy megtartsa a már meglévő munkahelyeket. Jelzem, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség készen áll arra, hogy együttműködjön a szerencsi csokigyárral, hogy még komolyabb termelőkapacitások jöjjenek létre a városban. Ez nem lenne példanélküli, hiszen 2014-től százhúsz projektet támogatott a Nemzeti Befektetési Ügynökség a vármegyében, ami hozzájárult harmincezer munkahely megőrzéséhez és több mint kétezer új munkahely létrehozásához. A magyar élelmiszeripar számunkra kiemelt jelentőséggel bír – fogalmazott Joó István.

Megmentették az édességgyártást

Takács István a Bonbon Kft ügyvezetője arról beszélt, hogy egy 3200 négyzetméteres csarnokot építettek a Magyar Kormány segítségével, ami azért volt fontos, mert a Bonbon Kft a csokoládé gyártás megmentését tűzte ki elsődleges céljául.

– A cég három telephelyen dolgozott, most egy helyre kerültünk, optimálisabb lett a termékek előállítása. Jelenleg mintegy hétezer négyzetméteren dolgozunk, megmentettük az édességgyártást, sőt fejleszteni tudtunk. Mindenféle csokit elő tudunk állítani, ebben talán egyedüliek vagyunk Magyarországon. Mindezek mellett tudjuk képezni az utódokat, tehát az édesipari szakmunkás képzésnek a bázisát, fellegvárát is szeretnénk kialakítani Szerencsen. Most körülbelül háromszáz féle terméket gyártunk a szezonálisokkal együtt, durván száz és százötven között mozog a dolgozói létszám, szezontól függően – adott tájékoztatást Takács István.