Továbbra sem tudni, hogy mennyibe került pontosan a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában álló bükkszentkereszti üdülő felújítása, amelyről a hetekben több olyan információ jelent meg, hogy a beruházás költségei a több tíz millió forintot is elérhették.

Akkor Dukai Zoltán, a vállalat vezérigazgatója nyílt levélben védte meg a beruházást. Ugyan költségeket nem említett a levélben, de azt igen, hogy az üdülő a mintegy 3 ezer holdingos dolgozó rekreációját szolgálja. Az amúgy sokszor forráshiányra hivatkozó baloldali önkormányzat cége, a Miskolc Holdig vezérigazgatója, Dukai Zoltán azzal magyarázta a beruházást, hogy az épület legutóbb közel húsz éve esett át a felújításon, és a közvagyon, valamint az állag megóvása miatt mostanra elengedhetetlenné vált a tető felújíttatása, mert több helyen rendszeresen beázott, rongálva ezáltal a falak állapotát is.

Korábban közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a vállalathoz, hogy megtudjuk, pontosan mennyire rúgnak a felújítási költségek, illetve egyéb más kérdésekre is választ kapjunk: például, hogy mennyibe került a felújítás összköltsége, ki volt a kivitelező és arra, hogy pályáztatták-e a kivitelezőt. Azt is megkérdeztük, hogy kik és milyen elosztási elven pihennek ott és arra is választ várunk, hogy a városvezetés tagjai szoktak-e ott pihenni.

Korábban egyébként egy holdingos dolgozó név nélkül a HírTV stábjának cáfolta Dukai Zoltán azon kijelentését, miszerint minden Holdingos dolgozó igénybe veheti az üdülő szolgáltatásait, mint mondta: „a kétkezi munkás be sem jut oda”.