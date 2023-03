A Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesülete igyekszik a lehető legjobban kihasználni a tavaly belső felújításon átesett Derelye Házat, ezért a téli időszakban is számos rendezvényt tartanak ezen a helyszínen. Legutóbb a Farsang Farka elnevezésű programon vettek részt többen, amelyen nem derelyét, hogy hagyományos és rózsafánkot, valamint szilvalekváros pampuszkát készítettek.

Ismét újítottak

Örülök, hogy ezen a rendezvényen az idősebbek és a fiatalok ismét együtt töltöttek néhány órát - fogalmazott Csorbáné Galambosi Erzsébet, az egyesület elnöke. - A gyerekek jelmezbe öltöztek, együtt búcsúztattuk a telet, és egy új finomság elkészítését is kipróbáltuk. Most először készítettünk rózsafánkot, ami nagyszerűen sikerült, de a falunkra jellemző pampuska is került az asztalra.

A derelyések számára az idei esztendő is rendkívül mozgalmas lesz. Már most sok rendezvényre kaptak meghívást, nyáron pedig a hagyományos csernelyi fesztivált is megtartják.