Hat darab új, környezetkímélő, CNG üzemű busszal bővült a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. járműflottája. Az átadó ünnepségen Veres Pál, Miskolc polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a takarékoskodás intenzitását szeretnék növelni a jövőben. „Ezek a járművek környezetkímélőek és egyértelműen ez a jövő” – húzta alá.

Azt is elmondta, hogy pár hónapja rákényszerültek arra, hogy dízelüzemű autóbuszokat állítsanak vissza a forgalomba, a gázüzemű buszok hátrányára. Veres Pál arról is szólt, hogy nem mindenki elégett a közlekedési vállalat működésével. „Természetesen feladatunk van és tudjuk azt, hogy nem mindenki elégedett a jelen pillanatban sem a közlekedéssel, de a lehetőségekhez mérten igyekszünk biztosítani a tömegközlekedést” – mutatott rá.

Hosszútávú stratégia

Demeter Péter, az MVK vezérigazgatója kiemelte, hogy egy dekarbonizációs tervet készített a város és a közlekedési vállalt közösen. „A múltbéli járműflottákat figyelembe kell vennünk és az is fontos, hogy az ország legnagyobb gázüzemű flottájával rendelkezik az MVK” – mondta. Arra is rámutatott: minden struktúra megvan ahhoz, hogy a gázüzemű buszok működése biztosítva legyen. „Miskolcon már holnaptól szolgálatba állnak ezek az új járművek többek között a 9-es, 11-es és 15-ös járatok vonalain” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy a mostani midibuszok illeszkednek a jelenlegi járműflottához.