Már február 27-én arról tájékoztatott a miskolci önkormányzat, hogy az enyhe időjárás és a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. megkezdte a kezelésébe tartozó utak gépi pormentesítését. A társaság két műszakban végzi a munkát, egyben a téli síkosságmentesítés során kiszórt és az utak szélén összegyűlt szóróanyag felseprését, vagyis a saralást. A gépi úttakarítást egy modern, nagykapacitású, környezetbarát jármű végzi. A takarítójármű az önkormányzati kezelésben lévő fő közlekedési utakon, autóbuszvonalakon és gyűjtő-mellékutcákban jár. A takarítási ütemtervnek megfelelően a seprőgép a forgalmasabb szakaszokon az éjszakai műszakban közlekedik, hogy az autósokat minél kevésbé zavarja.

Érdeklődtünk a Magyar Közút Nonpropfit Zrt.-nél, hogy mikor várható a kezelésükben lévő útszakaszokon a portalanítás, illetve látják-e még szükségét a síkosságmentesítésre. Mint tájékoztattak, a társaságnál jogszabályi előírások alapján a téli üzem minden évben március 15-ig tart. Ebben az időszakban a fő tevékenység a síkosság elleni védekezés és szükség esetén a hóeltakarítás.

110 tonnányit szórtak ki

„Természetesen kedvező időjárási körülmények esetén szakembereink a téli időszakban is folyamatosan végzik a kialakuló balesetveszélyes burkolathibák megszüntetését és az egyéb üzemeltetési feladatokat. Az utak preventív jellegű szórására és síkosságmentesítésére +2 Celsius fok alatti levegő hőmérséklet esetén bármikor szükség lehet az egyéb időjárási tényezők függvényében. A ma hajnali órákban is például 28 munkagép végzett megelőző jellegű szórási munkákat a vármegye közútjain, közel 110 tonna útszóró só felhasználásával. A tavasz beköszöntével természetesen társaságunknál is fontos feladat az utak, hidak, úttartozékok és forgalomtechnikai eszközök megtisztítása a téli üzem okozta szennyeződésektől. Mérnökségeink már megkezdték és folyamatosan végzik a szélességjelző oszlopok és közúti jelzőtáblák mosását. A téli üzem végét követően ez a tevékenység a hidak mosásával és a vízelvezető rendszerek karbantartásával folytatódik. Miskolc belterületén a kiemelt szegélyek melletti kézi takarítást, majd gépi seprést előre láthatóan március 15-e után kezdik munkatársaink” – tájékoztatták portálunkat.