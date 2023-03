Az elmúlt évek aszályos időjárásának következtében főleg a tű- és pikkelylevelűek, valamint az örökzöld növények Miskolcon is tömeges elszáradásának indultak, ez pedig hatással van az épített- és a természetes környezetre. Ha a növények nem jutnak elegendő vízhez kiszáradhatnak és sérülékenyebbé válnak, az erős szélben vagy a sok hótól pedig könnyebben kidőlhetnek, ágaik letörhetnek. Ez pedig veszélyt jelenthet a lakókörnyezetben vagy a közlekedési útvonalakon.

Elszáradt fenyőfák az egyik miskolci parkban

Aszály és forróság

Az éves csapadékösszegek átlagai is változnak, azonban a csapadék éven belüli eloszlása egyre gyakrabban jelentős eltéréseket mutat. Jó példa erre a tavalyi, 2022-es év, amikor a nyári aszályos hónapokban Miskolcon és környezetében a növények csak alig jutottak csapadékhoz, így a felvehető vízmennyiség nagyon korlátozott volt, ez pedig gyakran extrém, 40 Celsius fokos hőhatással, alacsony páratartalommal és fokozott UV sugárzással is járt, megterhelve a többi közt a tűlevelűeket is. Utóbbiak helyzetét az is nehezíti, hogy gyökérzetük jellemzően csak 80-100 centiméterre hatol le a talajba, vagyis csak onnan tud vizet felszíni. A klímamodellek Magyarországot illetően is azzal számolnak, hogy az aszályos és szélsőségesen aszályos évek egyre gyakoribbak lesznek, így valószínűsíthető a tűlevelűek további száradása.

Ultrahanggal vizsgálják őket

Nemcsak az aszály okozta kiszáradás, hanem a fák természetes öregedése is okozhat problémát, ennek felderítésére a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. rendszeresen műszeres vizsgálatot is végez, így vágás nélkül pillanthatnak a szakemberek a fák belsejébe. Az ultrahangos felmérés során, a hanghullámok terjedése alapján egy számítógépes program kirajzolja a fatörzs belső szerkezetét, mutatva az esetleges romlott, korhadt, vagy üreges részeket, ezek alapján pedig indokoltság esetén a fát vágásra jelölik ki.

A világoskék rész jelzi, hol üreges a fatörzs

Indul az akció

Az élet- és balesetveszélyt elkerülendően, ezérta jövőben is fokozottan ellenőrzi a miskolci közterületeken található fákat. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. folytatja az élet- és balesetveszélyt jelentő elszáradt és koros fák kivágását Miskolc közterületein. Ez elsősorban Diósgyőrt, az Avasi lakótelepet, Görömbölyt, Hejőcsabát, a Petneházy bérházak környezetét és a Szentpéteri kaput érinti majd.