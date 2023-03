A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) azokat a turisztikai szolgáltatókat várja Országos Kerékpárosbarát Szolgáltatói Hálózatába, amelyek vendégkörének egy részét a bringások teszik ki. Éppen ezért olyan szolgáltatásokat biztosítanak, amelyekkel kiszolgálják a kerékpárosok kényelmét. Nem régen két Miskolc környéki taggal bővült a hálózat. A 2022-es év turistaházának választott Fehérkőlápa Turistaház és a Turistapark Szentlélek kemping már átestek a személyes minősítési folyamaton, amelyet a miskolci Tourinform Iroda munkatársa végzett, és kerékpárosbarát szolgáltató címet szereztek. Cserébe megjelenhetnek a maketusz.hu honlapján feltüntetett virtuális térképen.

Az aktív turizmusért

„Szerencsére egyre vonzóbb Magyarországon is a kerékpáros turizmus. Egyre többen pattannak nyeregbe, és fedezik fel országunk gyönyörű térségeit két keréken. Több és több, biztonságos és vonzó kerékpáros útvonal közül választhatunk, azonban az útvonal nem elegendő. A kerékpáros turizmus alakulásában jelentős szerepe van a térségi szolgáltatóknak. Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ megbízásából szövetségünk koordinálja az országos kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat létrehozását és működését. Célunk, hogy létrejöjjön egy országos lefedettségű hálózat, amelynek tagjai kielégítik a kerékpáros túrázók igényeit, sőt magas minőségű szolgáltatást nyújtanak” – írja honlapján a Maketusz.

Bringás tábor bázis

A Turistapark Szentlélek, az ország egyik legmagasabban fekvő kempingje is csatlakozott a hálózathoz.

– Mi a Bükk-hegység Kisfennsíkjának tetején, Szentléleken, 750 méteres tengerszint feletti magasságon működtetünk kempinget és magán szálláshelyeket, ahol eddig is sok kerékpáros fordult meg. Nyáron kerékpáros vándortábor bázisa is vagyunk. Hat jurtasátrunkba már a harmadik szezonban érkeznek brigások – osztotta meg Katona Ferenc, a Turistapark Szentlélek házigazdája. – Amikor hallottam, hogy lehet jelentkezni ebbe a hálózatba, akkor kapva kaptunk az alkalmon, hiszen megcélzott vendégrétegünk az aktív, természetkedvelő emberek. Megállapodást kötöttünk a Maketuszszal, akik minimumfeltételeket szabtak meg a kerékpárosbarát szolgáltató cím megszerzéséhez. Ezek közé tartozik, hogy a kempingbe ingyenesen lehet behozni a bicikliket, ahol fedett tárolóhelyet biztosítunk. Rendelkezünk kölcsön javítási készlettel és a tisztítási eszközökkel is. Előírás, hogy akár egy éjszakára is meg lehessen nálunk szállni. Mivel megfeleltünk a minősítésen, ezért márciustól már használhatjuk a kerékpárosbarát szolgáltató matricát. Bár a kempingünk csak májusban nyit, de a magán szálláshelyeinken már most is tudjuk fogadni a kerékpáros kirándulókat. Tavasztól lesznek elektromos biciklijeink és bükki túrákat is fogunk szervezni. Sok külföldi is érkezik hozzánk, szlovákok, csehek, lengyelek, németek, akik átkerekeznek a Bükkön. Általában Bánkút irányából érkeznek.

Extrém sportolóknak is

A másik vármegyénkbeli kerékpárosbarát csatlakozó a Fehérkőlápa Turistaház, amelyet tavaly az Aktív Magyarország közönségszavazásán az év turistaházának választottak.

– A lillafüredi libegő felső végéhez közel található turistaházunk az Oxigén sétaúton. A libegő aljában downhill pályákat alakítottak ki az extrémsportokat kedvelő bringások számára. Emellett a hegyi kerékpárral kirándulók közül is rengetegen hozzák fel a bringájukat. Sőt olyanok is vannak, akik egészen Fehérkőlápáig autóval jönnek és onnan indítják a bringatúrájukat – mondta Tóth István, a Fehérkőlápa Turistaház tulajdonosa. – Az Országos Kerékpárosbarát Szolgáltató Hálózat tagjaként bízunk benne, hogy még több bringás érkezik majd hozzánk. Jelenleg hat-nyolc kerékpár számára rendelkezünk zárt kerékpártárolóval, valamint biciklimosóval, ruhaszárító hellyel és elektromos kerékpártöltővel, de ezeket szeretnénk még továbbfejleszteni. Ezenkívül előírás, hogy ingyen frissítő italt kell kínálni a kitikkadt kerékpáros vendégeknek. A szezon egyébként még nem indult be. Készülök rá, hogy a lánctalpas járművemmel elegyengetem a saras utat egészen Bükkszentkeresztig, hogy a bringások is könnyebben tudjanak errefelé közlekedni.