Elsőként dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont konferenciatermében. Elmondta, üzenetértéke van a helyszínnek, mert az Országos Polgárőr Szövetség és a Rákóczi Szövetség között kialakult egy együttműködés, amelynek köszönhetően remélhetőleg a jövőben is több közös programjuk lesz. Az OPSZ elnöke a 2022. évet értékelve elmondta, hogy a tavalyi év a Polgárőrség életében a rekordok éve volt.

„Ha Magyarországon lenne olyan cím, hogy az év civil szervezete, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy az Országos Polgárőr Szövetség ezt a címet megkapná” – jelentette ki.

2022-ben több mint kétmilliárd forintos támogatást kapott a Polgárőrség. Magyarország Kormánya ezt a megemelt támogatást annak köszönhetően nyújtotta, hogy a tavaly először kérte fel az Országos Polgárőr Szövetséget állami, illetve rendészeti feladatellátásra a határvédelemben. Emellett azonban még számos területen megállták a helyüket a polgárőrök. Az elnök köszöntőjében utalt rá, hogy a 2023-as egy nagyon nehéz év lesz. A mindennapi kihívások mellett elképzelhető, hogy idén kevesebb forrásból gazdálkodik az OPSZ.

Önkéntes hivatástudat

„Vannak gondjaink, mint például az, hogy látjuk, a polgárőr egyesületek nem százszázalékos kapacitással működnek. Általában egy harminc fős egyesületből tíz – tizenkét polgárőrt tudunk szolgálatba állítani. De nagyon fontos, hogy létezik polgárőr tudat. Lehet, sokan azt gondolják, hogy ez egy üres frázis, pedig nem igaz” - mondta az elnök. Példaként említette, hogy a mostani közlekedésbiztonsági képzésen is több mint százan jelentek meg, mert van egyfajta önkéntes hivatástudatuk. A másik pozitívum pedig a polgárőr egységet említette. Minden egyesület, minden vármegyei szövetség az Országos Polgárőr Szövetség zászlaja alatt kell, hogy működjön és kövesse a szövetség rendészeti politikáját.

Dr. Túrós András

A takarékosság jegyében már több gondolatot is megfogalmazott az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr egyesületek felé. Példaként említette az elnök a polgárőrség 12 pontját is. Célként említette, hogy a polgárőröknek a 150-160 órás szolgálatot az idei évben is jó volna teljesíteniük.

Többet kell foglalkozni a polgárőrökkel

Ezt a nehéz időszakot, amikor mindenhol a takarékosság van jelen, fel kellene használni, hogy többet foglalkozzunk a polgárőrökkel. A jól működő Polgárőr Akadémia mellett fontos lenne, hogy a helyi képzések is aktívabbak legyenek. Az oktatást, nevelést, a hatékonyabb kommunikációt kell alkalmazni a bűnmegelőzéssel kapcsolatban a polgárőrök felé – említette meg dr. Túrós András.

Felmerült annak kérdése, hogy esetlegesen módosítanák a jogszabályokat a drónok szerepének erősítése érdekében. Mint mondta, ez egyébként is divatirányzat, és a drónos videó megfigyelő rendszerrel ellenőrizhetnék a településeket. Ennek meg kell teremteni az adatvédelmi és a törvényi hátterét, hogy az eszköznek a megelőzésben és tettenérésben is szerepe lehessen.

Dr. Túrós András kifejtette, véleménye szerint a határszolgálatot továbbra is folytatni kell annak ellenére is, hogy jelenleg ahhoz pluszforrásokat nem tudnak hozzárendelni. Előre kell tekinteni, a jelenlegi helyzetben belső erőre, önbizalomra van szükség – fogalmazott, aminek kapcsán szólt az összetartozás, az együttműködés, az egység fontosságáról.

Közös munka

Czinege László r. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya megköszönte a polgárőrök munkáját, elmondta, hogy a vármegyében kimagasló a kapcsolat a rendőrség és a polgárőrség között. A lakosság szubjektív biztonságérzetének a növelése érdekében számos programban működött együtt a két szervezet.