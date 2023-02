Egyes középiskolai kollégiumokban olyan komolyan vették az energiatakarékosságot, hogy a diákok fáznak a szobákban, és nagy szerencsének tartják, ha a nap egy bizonyos fél órájában meleg vízben tudnak lezuhanyozni.

Nem először fordul elő, hogy ezekkel a panaszokkal valamelyik tévécsatornához fordultak a kollégisták, mert panaszaik süket fülekre találtak. A riportban azt is elmondták, hogy elektromos eszközöket sem használhatnak, például hősugárzót, hogy melegebb legyen a szobákban. Vármegyénkbeli intézményekből nem érkezett panasz, de kíváncsiak voltunk, minden rendben van-e térségünkben a kollégiumokban.

Meleg szobák

Szerda reggel a Miskolci Petőfi Sándor Kollégiumnál és annak tagintézményénél, a Teleki Tehetséggondozó Tagkollégiumnál jártunk. A diákok épp iskolába indultak, de szívesen megálltak egy percre, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre. Mindkét intézmény kollégistái elmondták, hogy náluk nincs semmilyen probléma. A szobákban kellemes a hőmérséklet, és a meleg víz sem fogy el, bármikor lehet zuhanyozni.

Az energiatakarékosság miatt semmilyen kellemetlenséget nem tapasztaltak.

Hallottak arról, hogy az országban vannak olyan kollégiumok, ahol fáznak a diákok, a miskolci fiatalok azonban szerencsésnek érzik magukat, hogy megfelelő körülmények között lakhatnak.

A Petőfi-kollégium épülete Miskolcon | Fotó: Ádám János

– Nálunk nagyon jó meleg van – mondta a Borsod Online-nak Pósalakyné Miskolczi Csilla, a miskolci Karacs Teréz Kollégium intézményvezetője. Itt 200 diák lakik.

– Mivel távhős az épületünk, 22-23 fok is van a helyiségeinkben. Szólnunk kellett a szolgáltatónak, hogy kicsit vegye lejjebb a hőmennyiséget, mert túlságosan is meleg volt. Nemrég kapott külső szigetelést a kollégium, és a nyílászárókat is korszerűre cserélték. Ez nagyon sokat számít. Szabályozó szelep azonban nincs a radiátorokon, ezért kellett szólni a Mihőnek. A meleg vízzel sincs probléma. Nagy fogyasztású eszközöket azonban nálunk sem szabad használni, mert az épület elektromos teherbírása limitált. A laptopokat és a telefonokat természetesen minden diák használhatja és töltheti. Örülünk, hogy nálunk nincs probléma a fűtéssel – tette hozzá az intézményvezető.

Nincs panasz

Encsen a Váci Mihály Gimnáziumnak kollégiuma is van, jelenleg 24 diák lakik itt. Karsai Attila intézményvezetőtől megtudtuk, az épületben meleg van, és a meleg vízzel sincs probléma. Gázzal fűtenek, de ha süt a nap, a napkollektor besegít a víz melegítésébe. Itt is megtörtént az épület energetikai korszerűsítése, így a rezsiköltség várhatóan nem lesz túl magas.

– A gyerekektől nem érkezett panasz a hőmérsékletre. Minimum 20 fokot minden helyiségben biztosítunk, de általában ennél melegebb van. A karbantartók az intézkedési tervnek megfelelően folyamatosan figyelik, hogy sehol ne legyen hidegebb az előírtaknál. Az üres szobákban csak temperáló fűtés van, az öt tanulószobából pedig most csak kettőt használnak a diákok. Az adminisztráció felköltözött a nevelői szobába, hogy ezzel is fűtési költséget tudjunk megtakarítani – sorolta az igazgató.

Tudják szabályozni

– Természetesen meleg van az épületeinkben, és meleg vízben sincs hiány – mondta portálunknak Nagy-Baló Csaba, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona igazgatója. – Véleményem szerint felelőtlen az az intézményvezető, amelyik hagyja, hogy a gyerekek fázzanak, és ne tudjanak meleg vízben tisztálkodni. Mivel a kollégiumban általános iskolás korú gyerekek is laknak, minimum 20 foknak lennie kell. A fűtésünket tudjuk szabályozni, így a megfelelő hőmérséklet biztosított. Az, hogy mennyit tudtunk a fűtési szezonban spórolni, majd február közepén derül ki, akkor jön ugyanis a fűtésszámla. Remélem, hogy sikerült, hiszen az épületeink energetikai korszerűsítése megtörtént. A szigetelés és a nyílászárók cseréje jelentős energiamegtakarítást jelent – tette hozzá az igazgató.