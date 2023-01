Nehéz megmondani, milyen egyetemi felvételi rendszer szolgálná leginkább a fiatalok, a gazdaság és az ország érdekeit. Voltak olyan idők, amikor csak egyetlen felsőoktatási intézménybe lehetett jelentkezni, érettségi után pedig az egyetemek bonyolították a felvételiket. Aztán az lett az irányelv, hogy a felsőfokú felvételi legyen egységes, így bevezették a kétszintű érettségit, ami felvételiként is szolgált. Majd kiderült, a fiatalok nem tudnak megfelelő szinten idegen nyelveket beszélni, így a nyelvvizsga megszerzésére ösztönözték őket pluszpontokkal, végül a diplomaszerzésnek is a feltétele lett. Pár év múlva viszont az derült ki, hogy túl sokan akarnak egyetemisták lenni, és kevésbé kétkezi szakemberek. Így lett kötelező felvételi követelmény az emelt szintű érettségi, sőt szóba került a kötelező nyelvvizsga is, de végül ezt nem vezették be.

Most újabb fordulat következik. 2024-től igencsak megkönnyítik az egyetemre készülő fiatalok dolgát.

Tökéletes megoldás valószínűleg nem létezik, már csak azért sem, mert az országnak diplomásokra és kétkezi szakemberekre is szüksége van.