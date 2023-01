A magyar kultúra napjának hetén, azaz az elmúlt héten szinte minden nap történt valami a Földes Ferenc Gimnáziumban. Értékőrző kézműves bemutatót és foglalkozásokat szerveztek, kiállítással köszöntötték a 200 éve született Petőfi Sándort és a szintén 200 éves Himnuszt. A kiállítás rendezői Horváth Mária és dr. Puskás István, a gimnázium tanárai voltak. A hetedikes földesisták Márta Elzita tanárnő, keramikus irányításával kerámia-foglalkozáson vehettek részt. Az így elkészült műalkotásokat a tanárnő később kiégeti, és az alkotók ajándékba megkapják. Gregáné Hursán Zsuzsa pedagógus pedig a gyöngyfűzés rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, ezen a foglalkozáson nagyon szép gyöngykokárdák készültek. Solymosiné Zsíros Ágnes népi iparművész vezetésével a nemezeléssel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A diákok hallhattak a hagyományos vizes- és a tűnemezelés folyamatáról, láthattak és kézbe vehettek nemezből készült tárgyakat, többek között - az egykori sámánok által is kedvelt - óvó-védő háromszögeket, valamint a vállalkozó szelleműek kártolhattak is.