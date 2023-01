Óvodás gyerekeknek tartottak magyar kultúra napi meseposztós délelőttöt hétfőn Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában, a Mesebirodalomban.

A kultúráról a kicsik nyelvén

– A meseposztó egy régi bábozáshoz hasonló technika, amit még az elődöm talált ki. Ennek lényege, hogy egy mesének a szereplőit elkészítjük filc anyagból és feltesszük egy szintén filccel bevont táblára. Az élőszavas mesélés közben megelevenedik a történet a gyerekek előtt, miközben a történetszálnak megfelelően cserélgetjük a szereplőket – magyarázta Miklós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának vezetője. – Ma a meseposztó segítségével játszottuk el a gyerekeknek a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét, amihez közösségi játékok is kapcsolódtak. A magyar kultúra napján kapcsán hosszabb bevezetőt tartottunk. Már az óvodásoknak is el lehet magyarázni koruknak megfelelően az ünnep lényegét, és hogy mit jelent a kultúra. Ezt játékosan, párbeszédes kérdezz-felelek formájában tettük, hogy ne legyen unalmas számukra. Próbáltuk közösen definiálni a mese fogalmát, és arról is szó esett, hogy kinek mi a kedvenc meséje. Rávezettük őket arra, hogy mi minden tartozik bele a magyar kultúrába, beszéltünk a kulturális élet egyes területeiről. A végén arra is felhívtuk a figyelmet, hogy melyek a kulturált viselkedés szabályai. A Mesebirodalomban nagyon könnyű dolgunk van, hiszen meg tudjuk mutatni a magyar gyermekirodalom gyöngyszemeit. Legkisebb olvasóink is belenézhetnek, ismerkedhetnek a könyvekkel, és a tinik számára is tartunk regényeket.