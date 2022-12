Amire szükség lenne Kérjük kedves olvasóinkat, járuljanak hozzá önök is karácsonyi Segítünk! akciónk sikeréhez. A körömi kis óvodásoknak szükségük lenne gyermekruhákra és -cipőkre. Több gyermeknek nincs benti cipője, ezért zárt vászoncipő vagy szandál lenne a megfelelő. Jó hasznát vennék az atlétáknak, pólóknak és harisnyanadrágoknak, valamint meleg, téli kabátoknak, nadrágoknak, mert amikor az udvarra mennek, akkor derül ki, hogy nem mindenkinek van megfelelő meleg ruházata. Nagyon örülne az óvoda, ha érkeznének játékok, meséskönyvek és rajzeszközök, hiszen már ezek is nagyon drágák. A használt ruhák és játékok is kiválóak, csak ügyeljünk arra, hogy azok jó állapotban legyenek. Az adományokat december 15-éig várjuk szerkesztőségünkbe! (Miskolc, Zsolcai kapu 3.)