Minden évben megörvendezteti a Martin-kertvárosi nyugdíjas közösség a városrész lakóit a saját készítésű betlehemes udvarával. A papírból kivágott épületek és a karácsonyi díszek mostanra teljesen beterítik a klubhelyiség csodásan feldíszített udvarát.

Mézeskalács falut formáz

– Számunkra az adventi várakozás most is a kreativitás jegyében telt. Elsőként alakult közösségünkben ageing kreatív klub tíz évvel ezelőtt, amely 10-12 nagyon ügyes kezű nyugdíjas tagunkból áll. Ők készítik minden évben számunkra a betlehemes udvart – mesélte Greutter Zoltánné Anna, a Martin-kertvárosi Nyugdíjas Egyesület elnöke. – Már novembertől elkezdtük velük feldíszíteni az egész területet. Hosszú sorral rendelkezünk már a karácsonyi figurákból és épületekből, amelyek között házak, fenyőfák és a közeli katolikus templom is feltűnik. A színe mindegyiknek a mézeskalácsra emlékeztet és van csoda szép betlehemünk is apró figurákkal. Az egyik hideg havas reggel kicsit megtépázta a maketteket, de nem szenvedtek nagyobb kárt. Január első hetéig odakint lesznek a díszek, vízkereszt után fogjuk csak leszedni őket.

Meglepetés ajándékkal

A betlehemes udvart a közösség karácsonyi összejövetelén tekinthették meg a városrész lakói is.

– Karácsonyváró ünnepségünket 2022. december 12-én, délután tartottuk, ami az elmúlt évekhez hasonlóan jól sikerült. Azért választottunk ilyen korai időpontot, mert nem szerettük volna, hogy ütközzön a családi ünnepségsorozatokkal. Jól is tettük, mert sokan el tudtak jönni. A hatvanfős klubtagságból ötvenen ott voltak, plusz még meghívott vendégek is. A Tapolcai Kerek Kórus adott számunkra szép műsort. Velük együtt több mint hetvenen, mondhatni telt házzal ünnepeltünk együtt. Először meggyújtottuk az udvaron elhelyezett adventi koszorúnkon a harmadik gyertyát és elhangzott egy ünnepi vers és ének. Aztán köszöntöttük a decemberi névnaposokat: Évákat, Juditot, Ferencet és Jánost. Meglepetés vendégünk V. Molnár Judit operaénekesnő édesanyja volt, aki valamennyiünknek hozott CD-t, lánya legújabb felvételéből a Szép Szülőhazámból. Judit jó pár éve a Miskolci Gyémántok között kapott elismerést, mert itt kezdte a pályafutását, de most már tíz éve Ausztráliában él. Örültünk, hogy létezik még ilyen művész, aki nem felejti el a szülővárosát és gondolt ránk. Tagjainknak számára emellett eddigi programjaink fényképeiből készítettünk montázst. Végül pedig a régi disznótorokat idéző toroskáposztával, házi süteménnyel, üdítővel és boros teával vendégeltük meg a jelenlévőket – számolt be a klubvezető.

Közösen szilvesztereznek

Az energiaválság miatt a közösség kikapcsolta a fűtést, tél végéig klubhelyiségükben már nem találkoznak.

– Február végéig már csak külső eseményeket fogunk csinálni. Két ünnep között mozilátogatást tervezünk. A Salkaházi Sára Program keretében december 28-án szerveznek a nyugdíjasok számára ingyenes, batyus szilveszteri előzetest, ahová megy egy asztalnyi csapatunk. Az idősebb korosztály kedvencei fognak fellépni. Január 3-án szeretnénk elmenni az adventi villamossal városi sétára. A Tiszai pályaudvartól indulnánk és Diósgyőrben szállnánk le, ott sétálnánk és a következő díszített villamossal jönnénk vissza. Januárban a magyar kultúra napja alkalmából tartunk még egy rendezvényt, de azt is más helyszínen – sorolta az egyesületi elnök.