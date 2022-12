Az Első Miskolci Lions Klub a Bonta Zoltán Alapítvánnyal közösen adományt adott át a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központjának (GYEK) pénteken. Ezúttal a kórházban dolgozó pedagógusok munkájához nyújtottak segítséget hasznos kreatív eszközökkel, fejlesztő játékokkal.

– Nem csak az épület megújulása, de a beltartalom is fontos, ebbe a körbe tartoznak a gyermekek számára a játékok – mondta dr. Révész János, a kórház főigazgatója. Ezúttal is olyan eszközöket, játékokat kaptak, amelyek fejlesztik az eddigi állományt. A Lions Klub tagjai visszajáró adományozók, mostani felajánlásuk is hozzájárul a gyermekek öröméhez, megelégedéséhez – tette hozzá.

Évek óta támogatják a GYEK-ben gyógyuló gyermekeket adományokkal és foglalkozásokkal is. Ezúttal is igyekeztek olyan játékokat hozni számukra, amelyek hasznosak és azon túlmenően örömet okoznak nekik – hangsúlyozta Kovács Krisztián, az Első Miskolci Lions Klub soros elnöke.