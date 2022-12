Péterfy Bori és zenekara új dalait és persze a régi slágereket is meghallgathatja a közönség szilveszterkor a Hősök terén. Mint már pár éve megszokott, az idén is lesznek szabadtéri koncertek szilveszterkor Miskolcon, az idei fő attrakció (22.50-től lép színpadra a Hősök terén) Péterfy Bori & Love Band lesz. Az együttes énekesét, az egyébként színésznő Péterfy Borit telefonon értük el. Miközben beszéltünk, a háttérben másfél éves kisfia hangját hallottuk.

A babával együtt érkezik a koncertre?

Nem, dehogy. A közelben, Erdőbényén szilveszterezünk egy baráti társasággal, ott lesz a baba, oda megyek majd vissza a koncert után.

Mit hallhat majd a miskolci közönség?

Nemrég jelent meg a harmadik nagylemezünk Fehér éjszakák címmel, ennek a lemezbemutató turnéja zajlik most, úgyhogy sok új szám hangzik el a koncerten. Bízom benne, hogy sokan ismerik már ezeket a dalokat, de lehet is gyakorolni. Persze a régi számok közül is sok elhangzik majd. Miskolcon mindig jó hangulatúak a koncertek, két Kocsonyafesztivál is nagyon emlékezetes számomra.

Miben emlékezetesek?

Állítom, hogy ott mindig sikerül a legnagyobb szenvedélyt, hangerőt kihozni a közönségből, nagyon sok energia van a miskolciakban.

Mi jellemzi az új lemezt?

Stílusában hasonló az előzőekhez, talán még jobbak, szenvedélyesebbek a számok, reméljük, ezt is szeretni fogják a miskolciak. Már több koncertünk volt, a közönség szerencsére nagyon jól fogadta.

A Péterfy Bori-koncerteken érdekes megfigyelni, hogy több generáció táncol és énekel együtt.

Ezt mi is érezzük, akár a klubokban, akár a szabadtéri koncerteken, mint amilyen a miskolciak voltak, és amilyen a mostani is lesz. Az első sorokban persze az egészen fiatalok állnak, de jön a 30-as, 40-es korosztály, sőt, az idősebbek is. Biztos, hogy a közönség most is totálisan vegyes lesz.

A kisbabája megszületése előtt azt nyilatkozta lapunknak, hogy rengeteget dolgozik, szinte folyamatosan színpadon van. Mennyire sikerült visszaállnia a munkába?

Csak a koncertezem, egyetlen szerepet vettem vissza: Irináét Csehov Három nővérében. De nem tudom, hogyan tovább, szomorúak a változások a színházban. (Péterfy Bori a Nemzeti Színház tagja, ahol a napokban választottak új igazgatót Alföldi Róbert helyett Vidnyánszky Attila személyében – a szerk.) Izgatottan készülök az új bemutatóra, a Mephistora Alföldi Róbert rendezésében, remélem, még megcsinálhatjuk. Nem tudom, hogyan tovább, nem hiszem, hogy maradok a színháznál. A hangsúly most mindenképp a koncerteken van: a legközelebbi a szilveszteri, a miskolci.