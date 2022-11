„Kihívások és megoldások” címmel tartott előadást Miskolcon a Forrásvíz Kulturális Alapítvány szervezésében Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos, egyetemi oktató. A droghasználatról, aki a függőségről és az azt okozó szerekről beszélt a jelenlévő vegyes életkorú közönségnek. Hiszen a fiatalokat éppúgy érinti a probléma, mint a felnőtteket. A közismert egészségügyi szakember előadását követően a Miskolci Drogambulancia munkáját mutatta be Dobos Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke.

Bármikor meghozható döntés

Az egész csak döntés kérdése, egy három betűs szó: NEM. „De vajon mi tudunk nemet mondani?” - tette föl a kérdést Dr. Zacher Gábor. Mielőtt a gyerekünktől elvárunk bármit is, először tanuljunk meg kommunikálni vele az ő nyelvén, egyebek mellett ez volt az egyik fő üzenete. A függőségeket tekintve pedig sokkal több létezik, mint amelyeket érintett az előadásán – mondta, hiszen csak a legismertebb szerekről esett szó, mint a drog, az alkohol, a dohányzás, illetve a közösségi oldalak, vagyis az online világ okozta fogságról.

Számtalan formája van

De ott van még például a sorozat-, a vásárlás-, vagy a gyógyszerfüggőség, azon belül is az orrcsepp függőség, amely rengeteg fiatalt érint, vagy ide sorolandó a hashajtó indokolatlanul gyakori használata. Ezek kvázi láthatatlanok, de létező függőségek – avatott be a szakember. Az pedig naponta szembejön, ami az előadáson is történt, hogy állandóan kézben van az okostelefon és azt folyamatosan csekkolni kell, ez is egyfajta függőség. Többször rá kellett szólni néhány fiatalra ezúttal is, hogy tegye le a telefonját, ne azt nyomkodja, szakadjon el tőle legalább addig, amíg az előadást hallgatja. Már csak azért is, hogy tisztelje meg a másik embert azzal, hogy oda figyel rá – vélekedett Dr. Zacher Gábor. Hozzátette: sajnos azonban amíg a szülőtől is ezt látja a gyereke, addig nincs miről beszélni, hiszen kiről vegyen példát? Manapság már egyszerűbb egy kicsi gyermek kezébe telefont nyomni, amikor sír, hogy megnyugodjon, mint beszélgetni vele. Ebben fog szocializálódni, felnőni, ez lesz számára a természetes.

Az ő nyelvén beszéljünk

Jelenleg nagyjából 900 -féle szer elérhető a „piacon”, melyek egy valamiben azonosak, hogy megváltoztatnak bennünket és magába a változás folyamatába már nem tudunk beleszólni – hívta fel a figyelmet a szakember. A legelterjedtebb drog Magyarországon a marihuána, a szegregátumokban a biofű, a jobb módúak pedig kokaint fogyasztanak, annak ugyanis borsosabb ára van. De fellelhető az extasy és a designer drogok is felbukkannak. Akinek kamasz vagy fiatal felnőtt gyermeke van, annak ismernie kell az éppen aktuális vagy divatos drogokat. Ne csak a gyerektől várjuk el azt, hogy tudja, mi volt az az úttörő mozgalom, nekünk is tudni kell mi zajlik az ő világában – figyelmeztetett a főorvos. Hiszen a kommunikáció ott kezdődik, hogy tudjuk, melyik számítógépes játék vagy könnyűzenei előadó a menő éppen, mert őket ez érdekli. Egészen kicsi korban el lehet kezdeni az edukációt azon a szinten, amelyet ők megértenek. A mesékben is vannak olyan elemek, amelyeken keresztül el lehet magyarázni a gyereknek például a hallucinogén szerek hatását. Gondoljunk csak a gombára, ami a legkisebbeknek szóló rajzfilmekben is rendszeres szereplő. De többnyire nem magyarázzuk el neki, ez viszont baj – vélekedett a toxikológus. Ezért lenne fontos több olyan alkalom egy család életében, amikor kötetlenül, nem direkt módon hozzuk szóba a megbeszélendő dolgokat.

Lássuk el információval!

A technikai fejlődéssel és a korral nekünk is haladnunk kell, ami viszont nagy munkával, odafigyeléssel jár. Valószínűleg azonban akkor is ki fogja próbálni a gyermekünk valamelyik szert, ha mi magunk nagyon haladó módon viselkedünk és kommunikálunk vele, hiszen kíváncsi – állította az orvos. Hozzátette: az interneten minden információ megtalálható a drogokról és azok hatásairól is, de egy laikus nem tudhatja melyik az igazi, valós tudásanyag, azonban a fiatalok biztosan érdeklődve olvassák ezeket. Ezért jó tisztában lenni azzal is, mi az, ami elérhető a témában.