Megújult a karcsai református gyülekezet imaháza, amiért hálaadó istentiszteletet tartottak a bodrogközi településen. Az épület nagyon régen szolgálja a helyi reformátusokat, ám rendkívül leromlott állapota miatt már nagyon megérett a felújításra, amire pályázatot nyújtottak be A Magyar Falu Program keretében. Így nyerték el a beruházáshoz szükséges 15 millió forintot, amit saját erőből ki is egészítettek – mondta el lapunknak Sándor Töhötöm, a karcsai református gyülekezet lelkipásztora. Hozzátette: településüket mindenki Árpád-kori templomáról ismeri, amely az istentiszteletek mellett komoly idegenforgalmi érdeklődésnek is örvend. Az egyházközség másik fontos közösségi tere az imaház, ami az évtizedek során már jelentősen leromlott állapotba került. A lelkipásztor szerint az épület eredetileg is valamiféle gazdasági funkciókat látott el, de már évtizedek óta ott tartják az énekkari próbákat, a gyermek istentiszteleteket, a kisebb lélekszámú gyülekezeti alkalmakat és téli hidegek idején az istentiszteleteket is.

Előre is gondolkodtak

A pályázatot eredetileg 2019-ben nyerték el, de a koronavírus-járvány hátráltatta a munkálatokat, ezért is adták most át a gyülekezeti házat – tette hozzá Sándor Töhötöm. A megkapott összeg mellett további 4,5 millió forintot kellett hozzátenniük a beruházáshoz, ugyanis előkészítették azokat a további munkákat is, amelyeket a pályázati támogatás nem fedezett. Ilyen volt például az elektromos vezetékek cseréje, ami egyedül újabb másfél millió forintot jelentett a kivitelezés költségvetésében. Ehhez a Zempléni Református Egyházmegye nyújtott 800 ezer forintos segítséget – idézte fel a karcsai lelkipásztor. Ugyancsak hiányzott mindig a megfelelő minőségű mosdó, vagy konyha, amiket később szeretnének kialakítani, de az előkészületi munkákat most elvégezték – folytatta. Az eseményen Mészáros István a Zempléni Református Egyházmegye esperese hirdetett igét, de hálaadó istentiszteleten jelen voltak a környék lelkipásztorai, gondnokai, valamint a település polgármestere, Milinki László is méltatta a beruházást.