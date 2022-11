Ebben a kárpátaljai óvodában a pedagógusok, a munkatársak, a szülők, de gyermekek is sokat tesznek azért, hogy a nyelvünk és kultúránk tovább élhessen. Ott is, ahol a gyermekek többsége már nem anyanyelvként tanulja a magyart. Az óvoda másik küldetése, hogy az ukrán-román határ közlében fekvő nyolcezer lakosú kárpátaljai településen segítse a néhány száz fős katolikus közösség megmaradását. Várják a természetbeni és a pénzbeli adományokat is. Az óvoda jelzése szerint tanszereket, rajzeszközöket, játékokat, sportszereket, fejlesztő eszközöket, édességet, tartós élelmiszert, gyermek plédet/takarót, gyermekruhát, takarító- és fertőtlenítőszereket gyűjtenek. Az adományként befolyt összeget is a felsorolásban szereplő eszközök, kellékek beszerzésére fogják fordítani.

Szent Erzsébet napján, november 19-én az ERKE munkatársai kreatív workshopot szerveznek. A program a népi kézművesség és a természetben fellelhető anyagokból készülő játékok köré épül. E jótékony célú eseményen nem kell részvételi díjat fizetnie a résztevőknek. Azt kérik tőlük, hogy a kapott élményt lehetőségük szerint tárgyi vagy pénzbeli adománnyal viszonozzák, ezzel is a bustyaházi Szent Erzsébet Katolikus Óvodát támogatva. Az adományokat november 30-ig várják Miskolcon a Civil Központban (Széchenyi utca 12. fsz. 3.). A pénzbeli felajánlásokat az egyesület számlaszámára lehet utalni.

A civil szervezet az adományokat a Katolikus Karitásznak adja át. Azokat a termékeket, amelyekre ”ársapka” vonatkozik (pl. napraforgó étolaj, cukor, liszt) nem tudják elfogadni, mert tilos kivinni az országból.